Rébellion Mélenchon : mauvaise affaire politique pour la France Insoumise et voilà qui devrait en bénéficier

Atlantico : Comment expliquer ce décrochage ?

Christophe Boutin : Si l’on en croit les commentateurs, et les sondages, ce décrochage s’explique par la violence des emportements de Jean-Luc Mélenchon face aux perquisitions policières. 76% des Français, et 51% de ses électeurs du premier tour, désapprouveraient en effet l’attitude qu’il a eue alors et qui a été longuement relayée sur les réseaux sociaux. Il ne s’agit pas tant ici de son attitude lors de la perquisition faite à son domicile que de celle au siège de son parti, qui a d’ailleurs conduit le parquet de Paris à ouvrir une enquête préliminaire pour « menaces ou actes d'intimidation contre l'autorité judiciaire » et « violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique ».

Le voilà donc au plus bas dans les sondages, avec seulement 22% des Français satisfaits de son action, une baisse de 7 points en un mois, et une baisse sensible, là encore, chez ses propres troupes, puisqu’il perd 15 points dans la même période chez ceux qui avaient voté pour lui en 2017.

Ce n’est pourtant pas la première fois que Jean-Luc Mélenchon se laisse aller à des sautes d’humeur, qu’elles aient concerné d’autres politiques, des contradicteurs anonymes ou, surtout, les journalistes et les médias. Faconde méridionale ? Pas seulement, car Mélenchon, comme Donald Trump, a très bien compris la lassitude du public devant le discours moralisateur et totalement déconnecté des réalités de nombre de journalistes, et sait que les attaquer de manière frontale, les dénoncer comme agents d’un pouvoir ou d’un lobby, peut se révéler politiquement payant. Pourtant, ici, la violence des propos n’a pas réussi à présenter la perquisition en cours comme une manoeuvre politique diligentée par l’Élysée, ni les clameurs de vierges poussées par les juges et les médias « insultés » comme la vengeance d’une caste, et, dans l’esprit des Français, si l’on en croit les sondages, Jean-Luc Mélenchon se serait décrédibilisé en n’acceptant pas de faire « confiance à la justice de son pays ».

C’est peut-être aller un peu vite en besogne, car certains travers du personnage, apparaissant trop crûment, ont pu aussi le desservir, y compris auprès de son électorat. « Ma personne est sacrée »… « Je suis la République »… Certains ont peut-être eu l’impression que l’ego mélenchonien était par trop envahissant « qu’il s’y croyait un peu trop », et que, finalement, leur défenseur attitré n’acceptait pas de prendre des coups. D’autres ont pu avoir l’impression, au vu des informations savamment distillées, que certaines facilités avaient été accordées à des proches, une accusation qui n’est pas nouvelle d’ailleurs, d’anciens membres de LFI s’étant plaints du « népotisme » du leader maximo préparant sa liste aux européennes. Autant d’éléments à prendre en compte.

Il est facile ensuite de dauber sur les mésaventures d’un homme qui, pour avoir serré sur le Vieux-Port la main de Jupiter, se croyait sans doute guéri de ses écrouelles judiciaires. Sur un vieux politique (sénateur en 1986…) qui, malgré son écharpe d’élu de la Nation, se rend compte soudainement que, comme tout un chacun, il peut voir ses disques durs espionnés et leur contenu faire rapidement la une des médias… en même temps que des indiscrétions sur sa vie privée. Sur celui qui, quand de telles pratiques s’adressaient à d’autres, s’étonnait publiquement de leurs plaintes.