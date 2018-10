Rébellion Mélenchon : la justice française abuse-t-elle de l’intimidation pour mener à bien ses enquêtes ?

Dénoncées par les témoignages de professeurs exaspérés, et regroupées sous le slogan « PasDeVague », les violences ordinaires, que, trop longtemps, nous avons voulu cacher sous le tapis comme la seule poussière du temps, viennent régulièrement fragiliser un pouvoir dont on prend peu à peu la mesure de la lâcheté face au réel.

Harmonie familiale Science de la famille : ces raisons pour lesquelles les frères et soeurs sont largement aussi importants que les parents dans la vie

Selon un article publié par The Atlantic, 82% des enfants vivent avec un frère ou une sœur, tandis que 75% des personnes de plus de 70 ans ont encore un frère et une sœur, ce qui en fait la relation la plus longue de nos vies. Pour le meilleur comme pour le pire, ces relations ont une influence bien plus forte que nos parents dans notre construction.