Rébellion en coulisses ? Ces indices qui suggèrent que les commandes de l’Etat répondent de moins en moins à Emmanuel Macron

Atlantico : Quelques semaines après l'affaire Benalla qui avait pu laisser entrevoir une réaction de l'administration contre Emmanuel Macron, les rebondissements dans la mise en place du prélèvement à la source - notamment la note émanant de la direction des finances publiques privant Emmanuel Macron de la possibilité d'invoquer un bug informatique - semblent aller dans le même sens. Serait-on en train d'assister à un contexte de défiance de l'administration face à Emmanuel Macron ? Quels seraient les principales administrations concernées, quels en seraient les autres signes ?

Jean-Marc Boyer : Bercy est une forteresse, qui échappe même à ses anciens ministres. E. Macron ne peut plaider ni de découvrir les difficultés techniques, ni les implications politiques du prélèvement à la source. Il a décidé la date -supposée- de bascule en connaissant les multiples écueils de ce vieux projet. Que ce soit en cas de maintien, de report ou d’abandon, E. Macron sera obligé de choisir entre plusieurs maux.

Il s’appuie sur G. Darmanin, ancien opposant au prélèvement à la source, qui a affirmé que tout était fin prêt, puis qu’un arrêt est possible. Ce dernier se repose sur la DGFiP, qui a beaucoup à perdre en termes d’effectifs en cas de mise en œuvre de la réforme, qu’elle a intérêt à torpiller en conséquence.

Plus généralement, l’ensemble des ministères est potentiellement concerné. L’autoritarisme élyséen a pu agacer au ministère de l’Intérieur concernant A. Benalla, ou auparavant les Armées concernant leur budget. La « transformation » prônée par E. Macron remet en cause les prérogatives et les prébendes de l’administration. Les ministères du champ social sont particulièrement visés par le programme présidentiel. Le ministère de la Transition Ecologique et des Transports est également en tension. La nomination par E. Macron de son hagiographe P. Besson comme Consul n’a guère plu au Quai d’Orsay.

Le signe le plus patent de la résistance de l’administration est la faible réduction des effectifs des fonctions publiques. Le rapport Cap 2022, pourtant plus modeste que les promesses d’E. Macron, n’a même pas été diffusé. Finalement, le Projet de Loi de Finances pourrait ne viser que 4 500 des 120 000 réductions de poste promises.

Eric Verhaeghe : Il est assez impressionnant, dans tous les cas, de voir la divergence complète dans les prises de position publique entre la présidence de la République et la haute administration. On en ressort sidéré! Les hauts fonctionnaires sont en effet tenus à des obligations de réserve et de discrétion. Autrement dit, ils ne sont pas autorisés à communiquer de leur propre chef des informations sur la vie de leur administration. Et là, nous assistons à une guerre de communiqués qui oppose l'administration et le pouvoir exécutif. C'est une situation inouïe, me semble-t-il, dans la Cinquième République, qui est par nature inquiétante. Elle indique en effet que la machine administrative n'est plus sous contrôle, ou qu'elle l'est encore moins qu'avant. On notera, et vous faites bien de poser la question, que deux administrations sont au cœur du cyclone. La première, c'est la police, sur laquelle Gérard Collomb semble avoir perdu toute autorité. Ce discrédit est apparu au grand pouvoir lors de sa pathétique prestation devant l'Assemblée Nationale au moment de l'affaire Benalla, cet été. On a vu un ministre de l'Intérieur qui n'assumait rien de ce qui se passait dans son département ministériel, et qui paraissait dépassé par sa tâche. Mais la résistance vient aussi de Bercy, et singulièrement de l'administration fiscale regroupée dans la fameuse direction des finances publiques. Cet Etat dans l'Etat semble faire sécession aujourd'hui. Il se murmure d'ailleurs que cette direction a refusé en bloc les suppressions d'emplois prévues (et promises par Macron). Il est plausible que Gérald Darmanin soit dominé par ses troupes et joue plus la carte de son administration que celle de l'exécutif. Bref, la machine n'obéit plus.

Quelles sont les causes envisageables d'un tel contexte de défiance ? Quelles sont les actions d'Emmanuel Macron qui pourraient être à l'origine de la situation ? En quoi ce contexte s'approche-t-il ou diffère-t-il de précédents du même type ?

Jean-Marc Boyer : Un point commun se dessine avec les précédentes tentatives de réforme du pays par d’autres Inspecteurs des Finances. Aucune n’a tenu plus de 2 ou 3 ans, que ce soit J.J. Chaban-Delmas et sa nouvelle société, l’ouverture de V. Giscard d’Estaing avec J. Chirac, ou M. Rocard et sa nouvelle gauche libérale.

La spécificité majeure d’E. Macron est son socle électoral. Il a été financé par la France d’en-haut, avec le soutien de quelques réseaux et des ralliés de circonstance. Sa « timocratie » n’est soutenue ni par le Sénat, ni par la majorité des élus locaux, et ni surtout par l’essentiel des syndicats. C’est sur ce dernier point que réside la faille. Les syndicats font fuiter leur exaspération face à la verticalité des décisions.

On sait depuis longtemps que Turgot, contrôleur général des finances de Louis XVI, avait également échoué à réformer, faute de soutien des castes de l’époque.