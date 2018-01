Realpolitik avec la Chine: l’heure pour la France de se mettre en marche sur les nouvelles routes de la soie a sonné

L’année 2018 pourrait ainsi être l’année de la redécouverte de ce qui, par le passé, nous a unis et qui pourrait, dans l’avenir, nous rapprocher.

En entraînant avec lui plusieurs centaines de chefs d’entreprises et d’acteurs français, désireux de profiter de cet élan autant économique que diplomatique, le président français, découvrira, de Pékin à Xi’An - au cœur de la Chine - le visage d’un pays aux multiples facettes.

Celles d’un pays-civilisation qui s’ancre dans sa profondeur historique pluri-millénaire assumée et ses desseins de puissance géographique revendiquée, parfois aux dépens de ses voisins terrestres et maritimes.

Le Président français rencontrera un président chinois, Xi Jinping, désormais auréolé d’un pouvoir sans précédent depuis Mao Zedong. Comme lui, le 7ème Président de la République populaire de Chine cumule désormais tous les titres afférant au pouvoir en Chine (Secrétaire général du Parti Communiste Chinois - PCC, Président de la Commission militaire centrale du PCC) et s’engage résolument, comme le fondateur de la République populaire de Chine en 1949, pour son second mandat pour les cinq prochaines années, autour d’un Comité permanent du Bureau politique du Comité central du PCC, resserré autour de sept fidèles collaborateurs.

Les deux présidents français et chinois, auréolés pour l’un, d’une victoire à la Pyrrhus en mai dernier, et pour l’autre, conforté par le 19ème Congrès du PCC, en octobre dernier, vont ainsi avoir beaucoup à se dire et à se demander réciproquement.

Ils se ressemblent singulièrement, un peu…

Emmanuel Macron entend revisiter quelque peu le principe du « centralisme » institutionnel tout en envisageant de réformer en profondeur la société française, en s’inspirant de la planification et de la participation, legs gaullistes revisités, à l’aune de son ou de ses mandats. Le président chinois, entend lui, ancrer la société de « moyenne aisance » à travers une stricte application des plans quinquennaux amenant les 1,3 milliards de Chinois vers une domination économique « maîtrisée ». La référence à la planification n’est pas très loin dans ce dessein.

L’agenda prévoit bien évidemment des discussions sur la contribution chinoise au règlement pacifique et diplomatique de la crise avec une Corée du Nord, nucléarisée et autiste, dont la dépendance économique avec Pékin demeure, malgré tout, un puissant levier d’influence sur le régime de Pyongyang.

Néanmoins, en lien avec ce dossier, les critiques pourraient être aisées quant aux revendications chinoises en mer de Chine orientale et méridionale…

La France, qui vient juste de récupérer 579 000 Km2 de Zone Economique Exclusive (ZEE) - conformément aux recommandations récentes de la Commission des limites du plateau continental (CLPC, établi en 1982, à l’occasion de la Convention de Montego Bay) - serait légitime pour jouer les médiateurs, comme elle a pris l’habitude de le faire depuis l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron.