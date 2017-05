Raz de marée en vue pour les législatives : comment gauche et droite en sont arrivées à ne plus avoir grand chose à dire face à "En Marche !"

Atlantico : Comment expliquer la faiblesse actuelle des deux principaux partis de gouvernements français ? En quoi, malgré une conformité de pensée entre les deux mouvements, notamment sur les questions économiques ou géopolitiques, a t elle été masquée par la volonté des deux partis de composer avec une partie, souvent minoritaire, de leur électorat ? En quoi cette volonté de "composer" a pu être perçue comme un manque d'efficacité de ces partis ?

Erwan Le Noan : Le Parti socialiste comme Les Républicains ont, grâce à un système institutionnel qui favorise outrageusement les partis en place (dont bénéficie désormais le parti du Président de la République), bénéficié de protections face à la concurrence.

Ils ont donc vécu en rentiers, évitant de s’interroger sur leur renouvellement idéologique et humain. Ils sont restés enfermés dans un jeu d’opposition / alternance : l’un et l’autre ont fait obstruction à ce que l’adversaire au pouvoir proposait, dans l’attente des élections suivantes qui devaient les ramener au pouvoir.

Dans cette stratégie d’opposition, ils ont eu l’un et l’autre intérêt à s’appuyer sur des lignes de divergence fortes et marquées, ce qui a encouragé la mise en valeur des éléments les plus militants en leur sein et favorisé leur investissement médiatique dans des luttes politiques très identifiées et clivantes. Ce faisant, ils ont pu donner l’impression de se radicaliser, d’accroître leur polarisation. Il faut toutefois éviter d’attribuer ce dernier mouvement à une spécificité française : il est possible de le voir ailleurs dans le monde, aux Etats-Unis par exemple (le Pew Research l’avait montré en 2013) ou en Grande-Bretagne (il faut voir ce que fait le Labour aujourd’hui…).

Cela ne veut pas dire que ces partis n’ont pas été sincères (ou qu’ils n’ont pas pu considérer l’être), mais il me semble qu’ils ont été encouragés à surinvestir ces combats au détriment d’un travail de réflexion plus globale (dans lequel ces oppositions auraient, au demeurant, très bien pu s’intégrer). Pour le dire autrement, le soutien de la droite à la Manif pour tous, par exemple, n’aurait pas dû se faire au détriment d’une réflexion globale sur l’avenir du pays, de la société, de l’Etat, de la famille.

Cela ne veut pas dire non plus que gauche et droite pensent de la même manière : ils ont des points de convergence mais, même sur l’économie et les affaires internationales, ils ont des divergences (sur la place de l’Etat, sur la relation transatlantique, etc.). Le vrai sujet est qu’ils n’ont pas fait depuis longtemps un effort de clarification de leurs idées.

En quoi la force d'En marche a pu être celle d'être de proposer une voie "sans concession" d'une pensée conforme à la droite et à la gauche, qui diverge ainsi de cette volonté d'équilibre des deux partis de gouvernement ? Quel est le risque inhérent à une telle stratégie ?

Emmanuel Macron a fait le pari qu’il pouvait rassembler suffisamment de centristes et de déçus de la gauche et de la droite pour se qualifier pour le second tour : il l’a réussi en rassemblant un peu moins du quart de l’électorat alors que personne ne l’envisageait sérieusement. Il faut toutefois rappeler que la droite, l’extrême-droite et l’extrême-gauche ont également représenté chacun 20% des voix.