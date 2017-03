Rassemblement de soutien à François Fillon : parce que notre voix compte !

Il y a quelques mois, près de 3 millions d’électeurs ont apporté leur suffrage à François Fillon, déjouant par là tous les pronostics d’un microcosme qui nous annonçait son inéluctable défaite.

Aujourd’hui, ce même candidat est la victime d’une machination destinée à barrer la route au seul projet susceptible de libérer la France de ceux qui l’ont depuis trop longtemps asservie à leurs intérêts.

Certes, beaucoup d'entre nous ont pu être choqués par les pratiques révélées, même si elles étaient légales, transparentes et partagées par nombre de parlementaires. François Fillon en a pris conscience, nous a présenté ses excuses et a promis de changer ces pratiques si il était élu.

Nous en prenons acte.

Il n'en reste pas moins que lui seul porte le projet de redressement de notre pays auquel nous aspirons. Lui seul est en capacité de le mettre en œuvre!

Parce que nous n’acceptons plus que la souveraineté de nos suffrages soit bafouée sans vergogne par des groupes de pression dont l’agenda politique n’est plus à démontrer,

Parce que nous sommes révoltés de voir notre candidat attaqué sans relâche par des médias par ailleurs étrangement silencieux sur les affaires des autres candidats, et écœurés par l’indécence de plusieurs journalistes prêts à diffuser les rumeurs les plus folles, au détriment de la vérité et en l’absence de toute conscience morale ou professionnelle,

Parce que nous sommes consternés par la lâcheté de certains élus politiques qui pensent sauver leur avenir personnel en sacrifiant celui de la France, sans réaliser qu’ils perdront les deux à la fois,

Parce que cette tentative de putsch de l’establishment constitue à nos yeux une atteinte grave aux fondements de notre démocratie, et que cette élection n’appartient ni aux journalistes, ni aux sondeurs, ni aux juges, mais à la voix souveraine du peuple français,

Parce que nous refusons la fatalité du renoncement qui bride la grandeur de notre pays depuis des décennies, et que le seul souci qui nous anime est de faire triompher un projet de redressement susceptible de sortir la France de l’impasse,

Parce que nous sommes reconnaissants à François Fillon d’avoir fait le choix du courage, de la combativité et de la persévérance, et confiants dans sa capacité à tenir ferme la barre de notre pays en plein milieu des tempêtes,

Nous, simples Français de la société civile, répondrons à son appel à résister en nous rassemblant dimanche prochain à 15h sur le parvis des Libertés et des Droits de l'Homme, au Trocadéro.

Prouvons une nouvelle fois qu’une élection n’est jamais jouée d’avance : il est temps que le peuple de la droite et du centre se réveille et fasse entendre sa voix.

Pierre Danon et Le Conseil national de la Société civile avec Fillon