"Rassemblement annuel des musulmans de France" : le nom qui masque la bataille féroce pour prétendre à la représentation des croyants français

Atlantico : En quoi consiste le Rassemblement annuel des Musulmans de France (35e épisode), organisé ce week-end au Bourget par les ex-UOIF, très liés aux Frères Musulmans ?

Alexandre Del Valle : Ce genre de rendez-vous consiste à resserrer les liens dans une logique un peu communautariste. Les Frères Musulmans ont pour but depuis des années d'apparaitre comme les leaders et l'avant-garde de la communauté islamique de France.

La réunion du Bourget est une des plus importantes sinon la plus importante réunion visible, médiatisée, avec des conférenciers, de France.

Deuxièmement, il s'agit de faire progresser l'emprise des Frères Musulmans sur les musulmans français.

Troisièmement, il y a enfin une lutte contre d'autres pôles de l'Islam en France. Il y a une très grande rivalité avec les Turcs et une encore plus grande rivalité avec la Mosquée de Paris. Et il y a aussi une rivalité avec les salafistes qui ont des points communs idéologiques mais sont des concurrents parce que les salafistes vont d'une certaine façon sur les plates-bandes des Frères Musulmans. Ce genre de réunion, ainsi que le changement de nom de l'UOIF en Musulmans de France montre bien qu'ils veulent apparaitre comme les représentants des musulmans de France. Dans ce sens-là, il est assez intelligent de leur part d'avoir choisi ce nouveau nom.

S'agissait-il aussi d'enlever l'appellation islamique ?

Oui. Mais ce n'est pas parce qu'ils avaient peur du mot islamique. Les Frères Musulmans ont le plus grand projet islamique (islamiste même) du monde, qui a pour objet d'instaurer la charia dans l'univers, de faire renaitre le Califat. Tous les mouvements islamistes sunnites du monde sont originaires des Frères Musulmans, y compris les salafistes. Ils sont donc islamiques, mais ils avancent masqués sous couvert de communautarisme. D'où le fait de remplacer islamique par "Musulmans de France". C'est malin. C'est une façon d'apparaître comme ceux qui défendent les personnes d'origine musulmane avant de les réislamiser, de les récupérer dans une logique communautariste.

Ce rassemblement n'est-il pas particulièrement délicat dans le contexte de la mise en cause et l'emprisonnement de leur intellectuel de référence, Tariq Ramadan, et le retour la semaine dernière des attentats islamistes sur notre territoire ?

Le mouvement n'est pas affaibli par l'affaiblissement de Ramadan. Il dit toujours qu'il n'est pas affilié aux Frères Musulmans, qu'il n'est qu'un invité, qu'un intellectuel de référence de cette organisation comme d'autres. Au contraire, l'affaire Tariq Ramadan permet d'accentuer la stratégie victimaire et paranoïaque des Frères Musulmans et des autres mouvements islamistes. Il s'agit de véhiculer un sentiment de persécution. C'est ce que j'appelle la "paranoïsation" des musulmans en Europe. L'idée est de resserrer les liens, de forger un communautarisme, de réislamiser les jeunes. Et comment on les attrape ? Comme on sait qu'un jeune, qui écoute du rap, boit de l'alcool etc. n'est pas moraliste au départ, on ne l'attrape pas par le purement religieux. On l'attrape par le biais très habile du communautarisme et de l'antiracisme. Toute la stratégie du mouvement islamiste (et ce sont les Frères musulmans qui sont les meilleurs en la matière) consiste à utiliser n'importe quel prétexte pour faire croire qu'il y a un complot contre les musulmans. Donc un attentat terroriste dans cette perspective, cela n'a rien à voir avec l'Islam et c'est un complot de l'État contre les musulmans pour souiller leur image. Tariq Ramadan est emprisonné ? C'est un complot de l'État et des médias pour souiller un grand intellectuel. Et déjà le chef des Musulmans de France (ex-UOIF), Amar Lasfar, a dit lui-même que Tariq Ramadan était un intellectuel irremplaçable, une valeur ajoutée extraordinaire pour l'Islam d'Europe et qu'il était persécuté par un complot médiatique.