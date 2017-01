Ras le Pôle ! Quand François Hollande pointe la courbe du chômage, les naïfs regardent son doigt

Pendant quatre ans, François Hollande a pronostiqué l’inversion de la courbe du chômage qui devait signer le succès de sa politique économique. Il espérait que l’amélioration conjoncturelle internationale se fasse rapidement et fortement sentir en France. Et, surtout, il comptait sur la création massive d’emplois subventionnés pour que la presse bien orientée se focalise sur ce succès à bon compte et claironne le brio gouvernemental et la clairvoyance présidentielle. Ne voyant rien venir, il a fini par forcer le trait en janvier 2016 : 500 000 formations supplémentaires, dont le principal mérite est de faire passer les chômeurs de catégorie A en catégorie D ou E, moins commentées.

Elles ont été promises pour un coût budgétaire de 1 milliard d’euros.

Ces emplois « bidons » sont en réalité si peu désirés par les chômeurs que, malgré tous les efforts du gouvernement, seules 101 000 personnes supplémentaires en ont bénéficié de mai 2015 à août 2016 : 48 000 en catégorie D et 53 000 en catégorie E. En fait, c’est l’accumulation des handicaps dus à sa propre politique : hausse des impôts, climat de confiance brisé avec le monde des affaires, incapacité à diminuer les dépenses publiques, qui a eu raison de la promesse faite en début de mandat. Tout avait commencé par une interview au Journal du dimanche du 15 avril 2012, à quelques jours du premier tour de l’élection présidentielle : « Le chômage n’est pas une fatalité. Et j’inverserai la courbe. » Le 25 avril 2012, lors d’une conférence de presse, François Hollande reprend cet engagement et précise : « J’accepterai d’être jugé sur cette promesse. » Quatre mois après son élection : le 9 septembre 2012, au 20 heures de TF1, il anticipe un retournement « d’ici un an ». Sitôt la promesse énoncée, elle est toutefois tempérée par les membres du gouvernement. « Je ne sais pas si nous y parviendrons », dit le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, tandis que la porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, parle d’« horizon 2014 » 1. Fidèle à ses méthodes d’enfumage, François Hollande réitère tout en repoussant discrètement l’échéance de trois mois : « J’ai moi-même dit que nous avions l’objectif à la fin de l’année 2013 de pouvoir l’inverser mais, d’ici là, nous allons encore subir des augmentations du nombre de demandeurs d’emploi avec toutes les conséquences que cela a. »

Un an jour pour jour après l’engagement initial de François Hollande, le 9 septembre 2013, la fameuse courbe n’a toujours pas changé d’orientation : le nombre de chômeurs sans aucune activité (catégorie A) n’a jamais cessé d’augmenter, et celui des chômeurs toutes catégories confondues (A, B et C) n’a légèrement baissé qu’une fois, en mai 2013 (–3 600 inscrits). Sans ciller, Michel Sapin entend « ne pas jouer sur les mots », renvoyant à la fin de l’année 2013 et affirmant l’importance d’une « inversion durable » de la courbe. Las ! A la fin de l’année 2013, l’inversion est toujours aux abonnés absents, quel que soit le mode de comptage. Afin de masquer l’échec, le gouvernement ne parle plus soudain que de stabilisation et non d’inversion. « Stabiliser, c’est ce que nous avons réussi, [ça] ne suffit pas », lifte Hollande lui-même en décembre 2013. En juin 2014, le récent ministre du Travail François Rebsamen affiche un nouvel objectif : « stabiliser » le taux de chômage en dessous des 10 % en 2014. Il ne sera pas tenu, puisque le chômage reste à 10,5 % à la fin 2014. Cela étant, la reprise mondiale et les créations d’emplois factices finissent malgré tout par pointer leurs museaux. Aussitôt, Hollande théâtralise l’enjeu en se fixant une nouvelle échéance… quatre ans après l’objectif initial ! Mais c’est encore et toujours la même méthode : compter sur l’absence de mémoire des électeurs et la passivité des médias pour escamoter ses échecs. « Si le chômage ne baisse pas d’ici 2017, je n’ai aucune raison d’être candidat », dit Hollande le 18 avril 2014, lors d’un déplacement dans une usine Michelin. Cependant, aux auteurs du livre Le Pari, il explique, courant 2015, que l’évaluation de sa promesse se fera sur « une tendance », « une ambiance » (2). On se croirait dans une boîte de nuit ou sur un podium de défilé de mode. En mars et avril 2016, la décrue semblait enfin s’amorcer. Mais à quoi était-elle vraiment due ?