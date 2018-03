Rapport Sénart Notat : le triomphe de la doctrine sociale de l’Eglise à l’heure du macronisme

Peu de Français connaissent l’encyclique Rerum Novarum de 1891 qui a fixé pour longtemps, à travers quelques formules cultes, la doctrine sociale de l’Église, que l’on pourrait qualifier en « ni Marx, ni Adam Smith ». On retrouvera par exemple cette phrase bien connue:

"Dans le corps humain, les membres malgré leur diversité s’adaptent merveilleusement l’un à l’autre, de façon à former un tout exactement proportionné et que l’on pourrait appeler symétrique. Ainsi, dans la société, les deux classes sont destinées par la nature à s’unir harmonieusement dans un parfait équilibre. Elles ont un impérieux besoin l’une de l’autre : il ne peut y avoir de capital sans travail, ni de travail sans capital. La concorde engendre l’ordre et la beauté. Au contraire, d’un conflit perpétuel il ne peut résulter que la confusion des luttes sauvages".

Léon XIII, auteur de l’encyclique, avait alors résumé en quelques mots une conception qui devait s’imposer au nom d’une aristotélisme tardif. La société ne peut opposer le capital et le travail. Elle doit les harmoniser pour assurer sa pérennité.

Doctrine sociale de l’Église et participation des salariés au capital

Les amateurs de littérature pontificale pousseront le vice jusqu’à lire toute l’encyclique. Ils trouveront ce petit joyau qui résume parfaitement le rapport Sénard-Notat:

"La violence des bouleversements sociaux a divisé le corps social en deux classes et a creusé entre elles un immense abîme. D’une part, une faction toute-puissante par sa richesse. Maîtresse absolue de l’industrie et du commerce, elle détourne le cours des richesses et en fait affluer vers elle toutes les sources. Elle tient d’ailleurs en sa main plus d’un ressort de l’administration publique. De l’autre, une multitude indigente et faible, l’âme ulcérée, toujours prête au désordre. Eh bien, si l’on stimule l’industrieuse activité du peuple par la perspective d’une participation à la propriété du sol, l’on verra se combler peu à peu l’abîme qui sépare l’opulence de la misère et s’opérer le rapprochement des deux classes".

Les polémiques consécutives au classement des milliardaires ont montré toute l’actualité de ce discours. D’un côté, une poignée de très riches. De l’autre, une masse innombrables de déshérités. Il est frappant de voir comment, cent trente ans après cet énoncé, la France peut encore se reconnaître en lui. On pourrait même se demander dans quelle mesure la France ne fantasme pas ce manichéisme.

Toujours est-il que, on vient de le voir, Léon XIII avait déjà avancé, pour résoudre le dilemme de la lutte des classes, l’idée d’une « participation » des ouvriers à la propriété du sol.

Jean-Paul II, inspirateur d’Emmanuel Macron

Cent ans après cette encyclique fondatrice, Jean-Paul II s’était fendu d’une autre encyclique, Centesimus Annus (le Centenaire…) qui adapte la pensée de Léon XIII au monde contemporain. En particulier, Jean-Paul II y traite de la décolonisation, du communisme et de l’économie de marché. On y trouvera là encore quelques perles, dont celle-ci: