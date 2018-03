Rapport Notat-Sénard : l’étrange défaite du capitalisme français

A l’origine de cette lutte post-marxiste, il y a la recherche d’une critique alternative du capitalisme, qui ne passe plus par la remise en cause de la propriété privée des moyens de production, mais par la limitation de ses degrés de liberté. Si l’associé ou l’actionnaire ne sont plus congédiés, car on doit s’accommoder du besoin de leur apport en capital qu’il serait contreproductif de confisquer, il faut circonscrire leurs droits, leur lier les mains pour qu’ils perdent leur pouvoir exclusif sur l’entreprise.

Plusieurs narratifs auront été mobilisés pendant de longues années pour mener ce travail de sape qui conduit aujourd’hui à la remise en cause de la liberté et du pouvoir des associés d’une société dans le code civil. On en trouve une forme de compilation dans le rapport précité. Il y a par exemple une dénonciation récurrente du « modèle anglo-saxon » - sans que jamais les performances de celui-ci soient d’ailleurs commentées. Il y a aussi l’évocation d’attentes nouvelles à l’égard de l’entreprise… exprimées d’abord par ceux-là mêmes qui la critiquent pour en faire état. Il y a l’implication supposée de ce modèle économique dans les problématiques environnementales, sans là encore la moindre démonstration sérieuse d’une causalité avec le mode de gouvernance des entreprises. Il y a bien sûr la dénonciation du court-terme et de la financiarisation, sans que soient distingués ce qui relève de l’exercice du pouvoir des actionnaires ou par exemple de la cotation des titres sur un marché, et surtout sans que ces reproches soient étayés par la mise en évidence de défaillances économiques ou sociales particulières.

L’entreprise est ainsi sommée d’évoluer. Le coupable désigné, c’est la communauté des associés ou des actionnaires qui ne viserait que le profit. Et cette recherche du profit serait forcément nuisible au bien-être collectif. Ce sont les deux présupposés fondamentaux, sans aucun support scientifique, de cette chasse au pouvoir et à la liberté des associés. Elle permet à ceux qui sont à l’œuvre de convoquer une entité distincte de la société commerciale et de la propriété de son capital en considérant qu’une entreprise est autre chose. Un bien supérieur ayant certes comme support juridique une société mais dépassant sa basse dimension matérialiste pour atteindre une sorte d’état gazeux où l’on fait rentrer des « parties prenantes ».

Cette notion est essentielle à la manœuvre de dépossession symbolique des propriétaires du capital. Alors qu’ils étaient a priori libres de mettre en commun leurs apports puis de les céder en tout ou partie, voilà que leur œuvre leur échappe pour faire immédiatement naître un concept englobant des droits nouveaux qu’auraient sur leur création ou leur possession différents acteurs : les salariés, les clients, les fournisseurs et même la société tout entière. Et ces droits ne s’arrêtent pas aux contrats qui les concernent ou à la mise en jeu éventuelle de la responsabilité de l’entreprise, ce qui la laisserait pleinement dans les mains des actionnaires. Non, ces droits vont bien plus loin dans l’esprit de leurs promoteurs : ils viennent contester ceux des associés dans la marche et le destin de l’entreprise. C’est bien de la sorte une remise en cause du droit de propriété, puisque celui-ci n’est plus souverain sur son champ, mais doit faire avec les attentes et prétentions de ces fameuses parties prenantes. Ainsi, alors que le contrat de travail est censé prévoir son propre équilibre de droits et de devoirs, on l’investit d’une dimension non écrite immanente, celle qui donnerait au salarié un droit concurrent de celui des actionnaires sur le contrôle de l’entreprise. Ces derniers voudraient-ils par exemple arrêter tel investissement, telle activité, céder tel bout ou la totalité de leur société, voire la faire s’éteindre, comme leurs statuts en prévoient d’ailleurs toujours la possibilité ? Pourraient-ils faire tout cela dès lors qu’ils respectent chaque contrat avec ces « parties prenantes » ? Eh bien non, nous disent les nouveaux censeurs. Les élus politiques, les salariés ou les prestataires seraient en quelque sorte en droit de sommer les associés de poursuivre l’activité en cours, de la faire subsister sur un chemin différent de celui qu’ils avaient choisi.