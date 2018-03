Raison d’être des entreprises : le projet Notat-Senard, loin d’affaiblir le capitalisme, le renforce et voilà pourquoi

Le rapport de Nicole Notat et Jean-Dominique Senard n’en finit pas d’alimenter des vagues de critiques et de sarcasmes. Pour les uns, le concept de raison d’être ne serait qu’un moyen de rendre l’image de l’entreprise plus présentable et moins violente que celle d’aujourd’hui. Pour d’autres, cette idée ne serait que la reprise des vieilles considérations des chrétiens sociaux.

Dans une grande partie du patronat, qui ne s’exprime pas publiquement, on considère que le Code civil définit très bien l’objet de l’entreprise "qui est de satisfaire les intérêts des associés".

Cette définition correspond au respect du droit de propriété individuelle des moyens de production, qui est à la base du capitalisme et de son succès. On serait donc au bord du sacrilège.

Vouloir ajouter à la raison d’être de l’entreprise des objectifs sociaux ou environnementaux présenterait donc de grands risques de dérapage et d’affaiblissement de la performance du système.

Les critiques les plus virulentes s’appuient sur trois risques :

- un risque juridique puisque les parties prenantes pourraient attaquer l’entreprise si un des engagements n'était pas tenu ;

- un risque de contraintes et de ralentissement par la mise en place de nouvelles normes qui ne s’appliqueraient pas aux entreprises étrangères

- un risque de blocage par le management lui-même qui pourrait ainsi s’affranchir du pouvoir des actionnaires.

Ces trois types de risques ont été analysés en détail par la commission Notat-Senard et par l’administration de Bercy qui considèrent que ces risques n‘existent pas à partir du moment où la jurisprudence en tient déjà compte, et à partir du moment où la raison d’être de l’entreprise élargie aux questions sociales ou environnementales sera soumise à l’approbation de la gouvernance de l’entreprise et à ses actionnaires. Cette raison sociale aura ainsi toute légitimité.

Quant à considérer que cette raison sociale en viendrait à hypothéquer le droit de propriété des actionnaires, c’est oublier que les actionnaires ne sont pas propriétaires de l’entreprise mais qu’ils sont propriétaires de titres représentant une parcelle de l’entreprise. Les actionnaires ne possèdent pas l’entreprise. L’entreprise appartient à ses salariés, à son management, à ses clients, et en même temps à son environnement.

Si on reste au niveau du concept idéologique, le capitalisme pourrait sortir renforcer d’un élargissement juridique de la raison d’être de l’entreprise. Et les capitalistes parmi les plus brillants, souvent les plus performants, savent bien que l’entreprise ne peut pas avoir comme seule ambition l’optimisation de ses résultats financiers. Warren Buffet, Bill Gates ou Larry Fink (BlackRock) l’ont dit et répété.

En clair, si le ressort du capitalisme est l’enrichissement des actionnaires, le ressort ne peut fonctionner correctement que si et seulement si l’entreprise est performante. Démonstration :