"RAID dingue" : Le meilleur Dany Boon depuis "Bienvenue chez les chtis"

CINEMA

RAID dingue

De Dany Boon

Avec Alice Pool, Dany Boo, Michel Blanc, Yvan Attal, Sabine Azema, Christian Mille, François Le vantal, Florent Peyre

LE RÉALISATEUR

Après une belle et longue carrière d’humoriste qui d’ailleurs se poursuit, Dany Boon a plongé dans l’univers du cinéma avec « Bienvenue chez les chtis » qui, avec ses vingt millions de spectateurs, reste à ce jour son meilleur film.

S’en sont suivis d’autres succès plus ou moins mérités, « Rien à déclarer » avec Benoît Poelvoorde, un peu lourd, « Supercondiacre », un peu caricatural, « Radin ! » un peu schématique.

« RAID dingue » bénéficie d’une mise en scène plus élaborée et maîtrisée. Et, surtout, de l'apport d’une comédienne, Alice Pol, qui emporte le film avec bonheur vers la farce façon Blake Edwards.

THEME

Johanna Pasquali (Alice Pol) est une jeune policière qui n’a qu’un rêve, rentrer dans l’équipe du RAID. Elle s’est déjà fait recaler trois FOIS. Ses collègues du commissariat de quartier où elle travaille rêvent, eux, qu’elle soit engagée car ils n’en peuvent plus. Melle Pasquali multiplie les bourdes et les ratés en tout genre.

Sa principale qualité est d’être la fille du ministre de l’Intérieur (joué par Michel Blanc). A ce titre, elle finira par entrer au RAID. Mais son papa pose une condition au patron du RAID : la décourager un maximum afin qu’elle retourne pantoufler dans son commissariat de quartier.

Evidemment rien ne se passera comme prévu.

POINTS FORTS

- Déjà bien présente dans « Supercondiacre », Alice Pol explose dans « RAID dingue ». Elle rappelle au féminin le fameux inspecteur parisien Jacques Clouzot des films de Blake Edwards avec sa série inénarrable : « La panthère rose », « Le retour de la panthère rose », « Quand la panthère rose s’emmêle ». Comme Clouzot, elle n’en loupe pas une, avec une espèce de grâce enfantine qui fait craquer les gros bras du RAID. Alors oui, l’association Boon-Pol est un régal pour le spectateur.

- Plus que dans ses autres films, en excluant « Bienvenue chez les ch’tis », condensé de la vie passée de Danny Boon, la mise en scène accompagne la montée en puissance de l’intrigue. Car, « RAID dingue » conjugue les plaisirs d’une comédie et la tension d’un film d’action liée aux multiples interventions du RAID.

Intéressant aussi, le fait que l’intrigue ne faiblit pas jusqu’à la fin, avec des images grandioses qu’on ne dévoilera pas. On reproche assez souvent aux comédies françaises de ne pas tenir la distance pour relever le contraire dans le scénario de Danny Boon et Sarah Kaminsky.