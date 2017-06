Rage des airs : et la raison pour laquelle l'avion nous pousse à péter les plombs est…

Quand le cortex est "éteint", les réponses rationnelles rassurantes ne sont par ailleurs plus d'aucun secours (c'est pour cela que l'on ne peut pas rassurer une personne qui a peur de l'avion en lui faisant remarquer que tout se passe bien), et le cerveau des émotions donne alors l'un de ces trois ordres : faire le mort (on reste dans ce cas prostré), fuir (on est très agité et on a besoin de bouger) ou se battre. L'énergie monte dans les avants-bras pour être prêt à donner des coups, comme si l'on devait affronter un lion, et c'est pour cela que de nombreux passagers écrasent leur accoudoir... C'est en fait leur cerveau des émotions qui leur donne l'ordre de se battre ! Le corps fournit par ailleurs l'énergie nécessaire à un effort physique en faisant accélérer les rythmes respiratoires et cardiaques.

Deux autres facteurs expliquent l'air rage, le premier est l'inconfort. Les chercheurs ont découvert un lien direct entre l'espacement entre les sièges et la fréquence du phénomène. Le deuxième facteur est plus étonnant : l'agressivité est quatre fois plus fréquente lorsque l'avion comporte une première classe dans l'avion ! Quand tous les passagers embarquent par les portes avant de l'avion, les voyageurs de Première Classe voient défiler l'ensemble des voyageurs moins chanceux qu'eux. Les occupants de la Seconde peuvent pour leur part constater la débauche d'espace et de confort de la Première Classe à laquelle ils n'auront pas accès. Dans ces conditions, la fréquence de l'air rage double en Seconde et est multipliée par douze en Première !

On le voit, de nombreux facteurs liés à la peur de l'avion, au confort et même aux inégalités sociales sont à l'origine de ces situations. Si l'on ajoute la consommation d'alcool et ses effets désinhibiteurs,

Quel est le pourcentage et quels sont les motifs de craintes des Français ? Quelles sont les peurs dont ils souffrent à l'idée de prendre l'avion ? Existe-t-il des traitements ? Comment ces différentes peurs peuvent-elles être prises en charge ?

Dr Velina Negovanska : On estime que 20% de la population souffre de la peur de l'avion, de l'inconfort jusqu'à l'incapacité à voyager. Les typologies de peur sont variées mais on peur en déterminer 4 catégories :

- peur du crash et de mourir avec tous les aspects techniques (turbulences, pannes...),

- mauvaise gestion de l'anxiété qui se traduit par "la peur d'avoir peur", avec des difficultés parfois des semaines avant chaque vol et éventuellement des symptômes physiologiques (cœur qui s'accélère, mains moites, bouffées d'angoisse...),

- le besoin de contrôle, dans ce cas c'est le fait de ne pas maîtriser la situation ou d'avoir l'impression de ne pas pouvoir agir qui pose problème,

- les autres phobies sans lien avec l'avion mais qui empêchent de le prendre et qui ont des conséquences également dans la vie quotidienne : claustrophobie, peur du vide, peur des microbes...