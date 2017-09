Radiographie de la forte hausse de l'acceptation des demandes d'asile en France

Atlantico : Selon les données publiées en 2016, jamais la France n'avait attribué autant de demandes d'asile depuis le début des années 90, soit 26 499 pour un total de 85 726 demandes (une hausse de 35.9% par rapport à 2015). Comment expliquer une telle hausse ?

Laurent Chalard : Lorsque l’on analyse l’évolution depuis 1992 du nombre d’attribution de l’asile en France, on constate une corrélation certaine avec l’évolution du nombre de demandes d’asile enregistrées la même année. Plus il y a de demandes d’asile, plus il y a d’attribution de l’asile. L’année 2016 ayant vu le plus grand nombre de demandes d’asile en France depuis 1992, du fait de la crise migratoire européenne, il apparaît consécutivement assez logique que le nombre d’attribution de l’asile la même année soit au plus haut.

Cependant, pour analyser de manière plus pertinente ces données statistiques, il convient de calculer un taux d’attribution de l’asile par rapport au nombre de demandes par année. Or, ce dernier calcul est particulièrement intéressant car il s’avère que le taux d’attribution de l’asile a fortement progressé aux cours des dernières années. Relativement stable entre 2011 et 2013, oscillant entre 16 et 19 %, depuis ce taux d’attribution de l’asile progresse régulièrement pour atteindre près de 31 % en 2016, soit un niveau plus élevé que le pic précédent de 2008 à 27 % mais sur des volumes de demandes deux fois moindres. Il s’ensuit que la forte augmentation récente du nombre d’attribution de l’asile en France n’est pas uniquement liée à la hausse des demandes, mais, qu’il est aussi le produit d’une attribution plus large que les années précédentes.

Deux principaux facteurs peuvent expliquer cette dernière évolution. Le premier est, tout simplement, que le nombre de demandes d’asile légitimes a fortement progressé, étant donné la multiplication des conflits en Afrique et au Moyen-Orient, un plus grand nombre de demandeurs pouvant réellement prétendre au statut de réfugiés. Le second est que face à l’ampleur des flux migratoires et aux accords de relocalisation de migrants au sein de l’Union Européenne, le gouvernement socialiste, en place à l’époque, s’est senti obligé d’ouvrir la porte un peu plus grandement. Dans les faits, nous avons probablement une combinaison des deux facteurs.

Les principaux pays d'origine de ces migrants sont, par ordre, le Soudan, l'Afghanistan, Haïti, l'Albanie etc... Peut-on on voir une évolution des nationalités représentées au cours de ces dernières années ? L'immigration française est-elle cours de transformation, en termes de pays d'origine ?

Si l’on compare la liste des principales nationalités des demandeurs d’asile en France en 2013, c’est-à-dire avant la forte hausse des demandes, et en 2016, on constate à la fois le maintien de certaines tendances et quelques évolutions.