A quoi nous servira vraiment la 5G ?

Atlantico : La 5G devrait arriver en France d'ici 2020. L'Arcep prévoit l'utilisation de la bande 1,5 GHz pour les besoins de la 5G. Une consultation publique est lancée jusqu'au 30 septembre sur l'usage de cette bande. Concrètement, en quoi consiste-t-elle ?

Pierre Ledru : L'ARCEP a en premier lieu étudié, conformément aux préconisations européennes notamment pour les zones urbaines ou à haute densité, l'utilisation de la bande 26GHz sachant cependant qu'elle est déjà utilisée dans les réseaux fixe et militaire.

La bande 1,5GHz, disponible quant à elle, a l'avantage de proposer une portée plus importante et une pénétrabilité meilleure notamment des bâtiments publics ou industriels.

Que va changer la 5G pour les utilisateurs de smartphones et quelles sont les applications concrètes de cette nouvelle technologie ?

La 5G est définie comme étant la solution au problème de la multiplication des terminaux physiques et applications ayant à communiquer en temps réel. Ceci ne concerne pas que les smartphones, il faut aussi considérer les besoins des industries, des services de santé pour ne parler que de ceux-ci. Aujourd'hui on parle d'une société des objets connectés, l'IoT (Internet of Things), qui a pour conséquence une augmentation exponentielle des besoins en connexion sans fil et en débit pour les usagers, les objets eux-mêmes (caméras de vidéosurveillance, système de contrôle à distance, etc.) dont on prédit le nombre à 1 000 000 par km2.

Pouvez-vous nous donner quelques détails concernant le débit de la 5G. À quel point la vitesse sera-t-elle améliorée ? (téléchargement, chargement d'une vidéo…)

Les études sur la 5G ont été basées sur quelques principes essentiels et prévisions réalistes. Comme je l'ai dit plus haut les applications dites "temps réel" se multiplient et du fait de l'utilisation de l'IP le but est de minimiser le temps de latence dans la transmission des données d'un terminal à un autre, d'une application à une autre, clairement dans l'espace de la radio-transmission; on parle aujourd'hui d'un délai maximum de 1ms (milliseconde), le reste de la latence étant induit par les équipements matériels de routage eux-mêmes. A titre d'exemples, on peut évoquer les échanges entre des véhicules connectés ou des applications de téléchirurgie qui n'accepteront pas des retards entre émission et réception des données pour des raisons évidentes de sécurité. Bien sûr à ces exemples peuvent s'ajouter les applications ludiques sur smartphones, le gaming, le web surfing etc., et du fait de la promesse d'un débit garanti jusqu'à 100 Mbps (Mégabits par seconde) une diminution du temps de téléchargement vidéo sera appréciée.

Quel peuvent être les difficultés qui surviendront lors de la mise en place de la 5G ? Pourra-t-on couvrir l'intégralité du territoire ? (aujourd'hui encore, il est parfois difficile de profiter de la 4G…).

Comme vous le savez, la couverture de l'intégralité du territoire est avant tout un problème d'investissements en équipements de radio-transmission, du choix de leur localisation et de l'accessibilité des ces équipements pour les objets à connecter. La tendance actuelle semble être (pour la 4G) de contraindre les opérateurs de téléphonie mobile en leur fixant des dates butoirs. De fait si la 4G devient "totalement" disponible, la 5G le sera automatiquement pour peu que les opérateurs investissent ensuite dans la 5G.