A quoi servent finalement les réseaux sociaux ?

J’aime bien le petit oiseau qui fait « tweet, tweet ». Celui de Twitter notamment. Les petits oiseaux font partie de notre inconscient collectif. Ils ont toujours été ceux qui nécessitaient attention et protection. Faisant ainsi de nous les super-héros que nous voulons être pour notre entourage.

Calimero qui trouvait toujours tout trop injuste et traînait sa coquille comme le malheur du monde que nous l’aidions à conjurer. Titi, poursuivi par l’affreux Gros Minet, que, personnellement, j’ai toujours bien aimé pour son côté « loser sympa», lui souhaitant secrètement de pouvoir un jour « choper » Titi et d’en faire, enfin, son quatre heure. Ou encore bip-bip, face au coyote. Je dois là encore, avouer un penchant certainement intéressant d’un point de vue psychiatrique, puisque là aussi, mon cœur a toujours penché pour le coyote.

Je dois avoir une âme sadique et si nous étions dans Minority Report, je serais déjà arrêté !

Mais bon, ce sont des images que les moins de 20 ans…ne peuvent pas connaître et me pardonneront. Peut être ! Dénonce ton « #killer de piaf », sera le hashtag qui causera ma perte.

Ce week-end, je regardais le score de mes followers. Plus de 5000 entre Parrainer la Croissance et l’Observatoire de l’Ubérisation. Plus de 5500 sur mon compte personnel. Plus de 8000 sur Linkedin et autant sur mes pages Facebook. 28 000 amis « intimes » qui me suivent, ou se sont connecté à mon compte. Un soir d’ivresse ? « So what » ? Je me suis arrêté quelques instants en me demandant ce que cela changerait à ma vie, si je stoppais tout. Et j’ai la sensation, que mis à part quelques régressions de visibilité marginales, rien de changerait. En revanche, le temps que je gagnerais à ne pas les alimenter, me rapporterait certainement plus. Analysons cela, un peu à la hussarde, juste pour le plaisir de se poser quelques questions, auxquelles nous ne répondrons pas aujourd’hui.

Dans un monde d’information rapide et concentrée, ou l’aplomb, l’excès, la violence souvent, font office de qualité première, où l’absence de réflexion et le fait de succomber à l’instant pour mieux s’interdire la réflexion, semble faire office de test de passage, il m’apparaît que l’homme moyen n’a que 2 fonctions : Suivre. Ou être suivi. Maître ou esclave !

Twitter ne s’adresserait au final qu’aux plus visibles, se donnant en pâture aux plus faibles. Faibles ou esclaves, qui disposent royalement d’un droit inaliénable d’aimer, commenter ou détester, en retour, les propos profonds que le format permet de semer au vent du hasard. La viralité reste un élément douteux, puisque plus de 67% des messages que nous lisons viennent, non pas de notre réseau, mais de notre propre flux de lecture et non du relais de nos amis ou voisins virtuels. La viralité est donc relative. Sans compter que devant le flot massif de tweet quotidiens qui alimente votre flux d’information, distinguer une information relève plutôt du hasard, du gain au loto, d’une capacité à distinguer la goutte au milieu de la cascade.