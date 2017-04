Quoi pour épancher la soif d’alternance ? L’étrange ronronnement d’une campagne Fillon qui ne sort aucune nouvelle proposition

Atlantico : Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles propositions de la part de François Fillon alors que dans les sondages la stratégie adoptée n'est pas forcément payante ?

Bruno Cautrès : En choisissant lui-même de qualifier son programme de « radical », François Fillon a très tôt figé son offre programmatique. La publication de son livre « Faire », très tôt en amont de la campagne, s’est inscrite dans cette stratégie de communication : imposer l’image d’un candidat qui a porté un diagnostic sur la France et qui livre sur celle-ci un discours de « vérité ». François Fillon reprend très souvent l’argument selon lequel il est allé à la rencontre des français pendant « trois ans ». Une telle rhétorique rend difficile de développer ensuite de nouvelles propositions, par exemple pendant la campagne électorale.

Par ailleurs, une grande partie de sa campagne a été consacrée à argumenter et se défendre vis-à-vis des affaires qui ont caractérisé sa candidature.

Lorsque François Fillon a décidé, récemment, de ne plus se situer vis-à-vis de sa mise en examen mais de ne communiquer que sur son programme, il a repris une narration interrompue aux lendemains de sa victoire à la primaire. Et il a souhaité alors revenir aux fondamentaux de son programme tant sur l’économie que sur les valeurs de droite qui le portent. Ainsi, lors de son meeting à Lyon le 12 avril il a repris des pans entiers de son discours de la Baule au début du mois de septembre lors de l’université d’été de LR. Cette stratégie s’explique par la situation actuelle de François Fillon en termes d’intentions de vote : il est capital pour lui, pour se qualifier au second tour, d’obtenir le soutien sans faille de l’électorat de droite qui souhaite « une alternance franche » pour reprendre son vocabulaire. Son discours reprend, en creux, l’argumentaire de sa défense pendant le « fillongate » : le « politiquement correct » et le « système » a voulu l’abattre, mais il est toujours debout, inébranlable et porté par une mission, « redresser la France ». C’est une stratégie électorale que l’on retrouve souvent lorsqu’un candidat est en difficulté ; il lui faut alors obtenir le soutien de son cœur de cible, serrer les rangs autour de lui et de ses bastions géographiques et sociologiques. C’est une stratégie de premier tour qui forcément ne laisse pas de place à des propositions nouvelles car le réel objectif est de réactiver les valeurs et les choix de vote des électeurs qui sont les plus proches idéologiquement.

Le thatchérisme n'est pas de nature à plaire à tout le monde est-ce qu'il ne devrait pas porter des mesures économiques concernantes pour, par exemple, les artisans petits commerçants ou les patrons de PME par exemple ou les salariés ?

François Fillon a souvent indiqué qu’être comparé à Margaret Thatcher était un compliment bien qu’il ait également souvent expliqué qu’il s’inspirait de Gerhard Schröder. Si l’ancien chancelier allemand a une image plus neutre en France, celle de l’ancienne « dame de fer » n’a jamais été très porteuse dans notre pays. Il est certain que le programme de François Fillon pose cette question de fond depuis le début : dans un France qui est marquée par des inégalités toujours importantes entre catégories sociales, le discours à tonalité « thacherienne » est-il aujourd’hui porteur ? Correspond t’il même aux données d’une économie globalisée qui s’est considérablement complexifiée depuis l’époque de l’ancien leader conservateur ? Sur le contenu, le programme de François Fillon comporte des mesures économiques et sociales clairement à destination des entrepreneurs: ainsi, ses propositions d’abaissement des charges et impôts sur les entreprises ou ses propositions de réformes du code du travail et des contrats de travail ; il comporte également des mesures sur les auto-entrepreneurs (relever fortement le seuil de chiffre d’affaire par exemple), ou encore doubler les seuils sociaux (de 10 à 20 et de 50 à 100), pour « faciliter l’embauche dans les petites entreprises » le relèvement (à 50 salariés) du plafond de requalification des entreprises artisanales en établissements industriels.