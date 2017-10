De quoi la confusion idéologique dans laquelle baigne la vie politique française est-elle le symptôme ?

Atlantico : Comment expliquer cette anomalie et confusion des idéologies ? Qu'est-ce que cela dit de la perte de repère idéologique des hommes politiques?

Vincent Tournier : Il faut relativiser l’importance de cet événement, même s’il s’agit peut-être d’un premier pas de la part de Florian Philippot pour effectuer une reconversion politique ou trouver un point de chute, ou peut-être même pour lancer un nouveau mouvement. Pour l’heure, ce n’était qu’un débat confidentiel, qui s’est tenu sans caméras de télévision, entre gens de bonne compagnie. Organiser un tel débat n’était pas très risqué, surtout pour quelqu’un comme Philippe Tesson, le directeur du théâtre, qui n’a pas peur de provoquer.

De plus, Florian Philippot ayant quitté le FN, il a perdu une bonne part de son aura de pestiféré, laquelle était de toute façon limitée puisqu’il incarnait une ligne plus proche du gaullisme ou du chevénementisme que du FN historique. Et puis Philippot est quelqu’un de cultivé, de pondéré ; il est donc très à l’aise dans les débats feutrés et policés, surtout face à un public qui a acheté sa place 26 euros.

Du coup, est-ce qu’il faut voir ce débat comme un signe de recomposition idéologique ? On peut faire l’hypothèse inverse : c’est justement parce que quelqu’un comme Philippot s’en va que la diabolisation et le rejet du FN vont connaître une nouvelle jeunesse. Les opposants du FN vont en faire des gorgées chaudes pour prétendre que le FN est un parti irrécupérable. La preuve : les modérés s’en vont.

Comment un souverainiste ex-FN anti-Europe peut-il se trouver sur la même ligne que Jean-Louis Bourlange et Dominique de Montvalon ? Faire parti d'une famille idéologique a-t-il encore vraiment un sens aux yeux des Français ?