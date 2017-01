"Quintessence" (spectacle Alexis Gruss et les Farfadais) : le cheval en grande majesté

SPECTACLE

Quintessence

Alexis Gruss et les Farfadais

Spectacle équestre et acrobaties

INFORMATIONS

Chapiteau Alexis Gruss, Porte de Passy, Carrefour des Cascades, 75 016 Paris

Métro : Porte d’Auteuil (ligne 10) puis navette

Bus : PC 1 et 32

Jusqu' au 19 février

16h et 20h le samedi, 20h le dimanche et autres jours (voir le site)

Réservations : 01 45 01 71 26

L'AUTEUR

Dans la lignée de la famille Gruss, qui a marqué l’histoire du cirque depuis 1945, Alexis Gruss, né en 1944, organise et met en scène des spectacles de cirque, liés à des numéros équestres. Sa famille travaille avec lui : sa femme, sa fille, ses fils et ses petits-enfants.

Remarquable cavalier, il est l’acteur de plusieurs numéros équestres dans ce nouveau spectacle, "Quintessence".

THEME

Ce spectacle très complet, le 43ème de la famille Alexis Gruss, repose sur une trame mythologique:

Pégase, le cheval ailé, est malade. Joseph, le fils de Béllérophon, veut le sauver. Pour cela, il doit parcourir les quatre mondes pour récupérer un fragment de l’essence de chaque élément : l’air, la terre, le feu et l’eau .

Le spectacle est constitué d’un mélange de numéros des écuyers de la famille Gruss et de la compagnie des Farfadais, les acrobates. Voltige, dressage, carrousel à 26 chevaux, jongleurs à cheval, entrecoupés d’acrobaties, de ballets sur une structure métallique ascendante et descendante. 40 chevaux, 20 cavaliers et acrobates, une chanteuse et un orchestre rendent ce moment enchanteur.

POINTS FORTS

C’est un spectacle complet, à trois dimensions : la trame autour de Pégase, le spectacle équestre et les acrobaties.

Les cavaliers et écuyers sont d’une qualité remarquable.

Le rôle d’Alexis Gruss encadrant sa famille à travers les générations est émouvant.

La mise en scène est somptueuse et elle est en accord avec la variété du spectacle, pendant lequel on ne s’ennuie jamais.

Les acrobates sont d’un niveau remarquable. Notons aussi l’incroyable défi du carrousel à 26 chevaux

POINTS FAIBLES

Peu nombreux:

La trame de l’intrigue ne m’a pas semblé très visible pour la quête du premier élément, l’air.

L’articulation entre la partie équestre et la partie acrobatique se fait parfois difficilement : on ne voit pas toujours le lien.

EN DEUX MOTS

C’est un spectacle éblouissant, et c’est fascinant, même pour des spectateurs non cavaliers, comme j’en avais autour de moi. Une forme de perfection dans le genre.

RECOMMANDATION : EN PRIORITE