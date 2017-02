Le quinquennat de François Hollande se termine en catastrophe : plus de 48 milliards d'euros de déficit extérieur et impossible de dire que c'est de la faute des autres

Les chiffres du commerce extérieur prouvent que le quinquennat de François Hollande a complètement raté sa politique économique. Et là impossible d’accuser la BCE, Bruxelles ou l’Allemagne. Nous avons raté la sortie de crise et nous sommes pratiquement les seuls (avec la Grèce) à ne pas avoir su rebondir.

Les chiffres sont catastrophiques. Nous étions déjà le pays en Europe qui affiche le nombre de chômeurs le plus important (plus de 500 000 chômeurs de longue durée sur 5 ans), la croissance la plus faible (1%), la dette publique la plus grosse (plus de 2000 milliards), le déficit budgétaire en retard ...

nous avons maintenant le déficit extérieur le plus abyssal avec près de 50 milliards d’euros.

C’est assez incompréhensible parce que le monde entier a bénéficié au cours des quatre dernières années d’une conjonction de facteurs très favorables, et notamment un pétrole pas cher et des taux d’intérêt proches de zéro, ce qui représente des injections de pouvoir d’achat considérables. Le fameux alignement des planètes : pétrole, taux, monnaie.

Si on y ajoute en France, la relance budgétaire constamment alimentée par le déficit de fonctionnement qu’on a jamais pu réduire, en bonne logique Keynésienne, on aurait gagner tous les hit-parades et rafler tous les oscars de croissance.

Plus que nos partenaires européens, nous aurions dû rebondir plus rapidement. Or c’est le contraire. Nous avons été incapables pendant ces quatre ans de transformer cette injection de pouvoir d’achat en croissance et en emploi.

Le modèle économique de la France est très simple. C’est une machine à fabriquer des importations et à relancer la croissance et les emplois mais chez les autres. Démonstration :

La politique économique injecte des tonnes de pouvoir d’achat par le biais des prestations sociales, des emplois publics, des prix du pétrole très bas, et des taux zéro. Ces tonnes de pouvoir d’achat alimentent la demande de consommation. Du coup, les magasins, et les concessionnaires automobiles font le plein, mais cette demande s’adresse principalement en produits étrangers, fabriqués ailleurs en Europe ou en Asie.

Nos principaux partenaires européens sont massivement excédentaires en commerce extérieur.

Ce qui est désolant, c’est que l’appareil de production français a été incapable au cours des 5 dernières années de répondre à la demande des consommateurs français.

Et ce déficit abyssal n’est imputable ni à l‘Allemagne, ni à l‘Europe, ni à la Banque centrale européenne. Impossible de trouver un coupable à l’extérieur.

Les seuls secteurs industriels français qui réussissent de belles performances à l’étranger sont le luxe (bravo LVMH), le militaire (bravo la Défense nationale, et "vive les guerres" qui permettent de montrer le matériel) et le tourisme (merci à la tour Eiffel).

L’appareil de production français ne répond pas à cette demande parce qu’il ne fabrique pas les produits dont les clients ont besoin à un prix compétitif. C’est tout simple. Pas besoin d’avoir lu Schumpeter pour comprendre la faillite française.