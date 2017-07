"La quiche Fatale" : du Raisin qui sent joliment le Christie

RECOMMANDATION

BON

THEME

Sur un coup de tête, Agatha Raisin décide de quitter Londres et son agence de relations publiques pour goûter aux délices d'une retraite anticipée dans un paisible village des Costwolds, où elle ne tarde pas à s'ennuyer ferme.

Afficher ses talents de cordon-bleu au concours de cuisine de la paroisse devrait forcément la rendre populaire. Mais à la première bouchée de sa superbe quiche, l'arbitre de la compétition s'effondre et Agatha doit révéler l'amère vérité : elle a acheté la quiche fatale chez un traiteur.

Pour se disculper, une seule solution : mettre la main à la pâte et démasquer elle-même l'assassin.

POINTS FORTS

Une très jolie illustration sur la couverture , un hommage affiché à Agatha Christie, un petit village des Cotswolds, un personnage principal qui pourrait être la fille de Miss Marple ( si cette dernière n'avait pas été vieille fille...) , et nous voilà attablée devant cette quiche fatale ...Une histoire rafraîchissante, à l'anglaise, corsée d'un meurtre, avec une pointe d'humour « so British », des paysages splendides de campagne anglaise, champêtre.

Une héroïne égocentrique qui n'a pas sa langue dans sa poche. Un sacré phénomène, cette Agatha, tellement rigolote grâce à son sens de la repartie et à ses frasques.

POINTS FAIBLES

Amateurs de romans policiers au suspens insoutenable, cette série n'est pas faîte pour vous ...

EN DEUX MOTS

- Pour celles et ceux qui affectionnent les petits villages anglais, la série TV Barnaby, cette « Quiche fatale » pourra être une entrée avant un plat plus consistant.

- Il vaut mieux prendre ce livre comme un roman de détente.

- Une lecture pour l'ambiance plus que pour l'histoire policière.

- Agatha Raisin, bien que mal élevée, lunatique et arrogante, est un personnage sympathique et attachant.

- On se laisse entrainer dans l'enquête, c'est drôle et divertissant.

- A lire sous un parasol. Et je parie que vous n’attendrez pas l’été prochain pour lire les 5 autres volumes des aventures de Miss Raisin.

L’AUTEUR

Marion Chesney Gibbons, née Marion McChesney, en 1936, à Glasgow, a été libraire puis critique de théâtre, journaliste et éditrice, . Auteur de nombreux romans policiers, romans d’amour et récits historiques sous son nom et sous de nombreux pseudonymes, elle est notamment connue pour ses séries policières humoristiques Agatha Raisin, et Hamish Macbeth, publiées sous le pseudonyme de M. C. Beaton.

Il aura fallu attendre 24 ans pour qu'Agatha Raisin débarque chez nous. «La quiche fatale », publié en 1992, est le premier titre d'une longue série qui en compte 28. Six volumes sont, pour l'instant, arrivés en France.

M.C. Beaton est un auteur à succès, figurant en 2011 et 2012 en troisième position des auteurs les plus lus de Grande-Bretagne avec plus de 200 000 exemplaires vendus,

Agatha Raisin, l’héritière très spirituelle de Miss Marple version rock, a imposé sa personnalité loufoque et irrésistible.