Qui veut la peau des banquiers ? La BCE, l’Etat, Orange et même Facebook ! Et si en réalité, c’était les clients...

Pour les établissements français, les temps ne sont pas à la fête. La saison des résultats financiers en a été la traduction, les résultats ont été en demi-teinte. Société Générale est plombée par la possibilité d’une amende par les autorités américaines. Surtout, les banques vont connaître trois difficultés majeures.

D’abord, la persistance des taux bas. Pour la zone euro, Mario Draghi l’a redit en octobre, les taux resteront très bas encore longtemps.

Les activités d’investissement comme la banque de détail sont plombées par des marges trop faibles, venant égratigner les perspectives de croissance des banques. Viennent s’ajouter les réglementations – MIFID 2 dès janvier 2018 – qui touchent l’ensemble du secteur financier.

Et elles ont un coût. La Société Générale a d’ailleurs été mise en garde dans un récent rapport du FMI, de la difficulté qu’elle pourrait connaître à maintenir un niveau de rentabilité suffisant pour faire face aux réglementations, demandeuses de capital.

Du côté de la banque de détail, les crédits immobiliers ne font pas gagner d’argent aux banques, et elles ont du faire face en plus, à un afflux de renégociations de crédit.

Coincées par les taux d’intérêt, et les conditions de sécurité imposées par les autorités de régulation, les banques jouent sur les services et les commissions et ne manquent pas d’imagination pour percevoir des commissions : commissions d’autorisation de découvert, commission de tenue de compte, de mise à disposition de chéquiers, commission de virement ...

En deux, les banques se retrouvent visées par le pouvoir. Certaines mesures prises par l’exécutif vont leur être défavorables. La surtaxe d’impôt sur les sociétés, exceptionnelle, pourrait largement affecter leur résultat. La contribution exceptionnelle touchera particulièrement les banques. «Il y a un certain nombre d’entreprises qui, n’étant pas bénéficiaires des remboursements, ne vont rien recevoir car elles n’étaient pas concernées par l’ancienne taxe et qui vont de fait avoir une augmentation d’impôt » explique Albéric de Montgolfier, rapporteur du Budget au Sénat. Les trois groupes coopératifs et mutualistes français, Banque Populaire-Caisse d’Epargne, Crédit Agricole et Crédit Mutuel, vont être sommées de régler la somme d’un milliard d’euros, 20 % du produit attendu de la taxe à elles seules, expliquent les dirigeants dans une lettre commune adressée au gouvernement. La mesure aura un coût net pour elles venant assombrir les résultats futurs.

Autre coup de massue, même si la question est toujours en suspens devant le Conseil constitutionnel, celle de l’assurance emprunteur. L’amendement voté en février 2017, amendement Bourquin, ouvre le marché de l’assurance emprunteur à la concurrence, cette couverture invalidité/décès qui porte sur l’emprunteur lors d’un prêt immobilier. C’était jusqu’à présent un marché qui leur était principalement réservé, leur permettant de se récupérer sur la marge – jusqu’à 40% annoncés par certains experts - quand le crédit immobilier n’apporte aucun profit. Il était déjà possible de résilier l’assurance pour les nouveaux crédits. Mais à partir du 1er janvier 2018, cette mesure se généralise à tous les contrats d’assurance de prêt existants, autrement dit tous les crédits immobiliers en cours. La fin d’une manne financière pour les banques.