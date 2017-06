Qui sont les "gaucho-lepénistes" ? "Cette France de gauche qui vote FN" de Pascal Perrineau

Cet espoir de «changement radical» porté jadis par la gauche a donc été profondément déçu. La gauche d’aujourd’hui ne paraît plus être porteuse de quelque espoir que ce soit, tout au contraire. C’est une gauche qui a perdu son «cœur ». «Les communistes, aujourd’hui, ça existe plus. De toute façon… Et puis, les communistes ils étaient tous main dans la main avec Mitterrand donc euh… Non, non. La gauche… […] il n’y a plus rien dans le communisme, plus rien. Ils proposent quoi ? Ils proposent rien. Non, non, non, non, moi je voterai plus communiste.» «Moi, j’étais pas un gauchiste mais je pensais à gauche.

Tu vois c’était le côté humain de la pensée gauchiste […], je pensais que la gauche était plus dans le cœur que la droite.» La rupture électorale avec la gauche était à leurs yeux inéluctable, mais ces hommes et ces femmes qui votent désormais Front national n’ont pas le sentiment d’avoir rompu avec la gauche mais que c’est bien plutôt la gauche qui les a abandonnés. Pour eux, la gauche populaire, celle des «droits sociaux », de la «défense des salaires», de la préoccupation à protéger les ouvriers sur le plan économique et social, a disparu corps et biens.

«Franchement, tu sais, je me sens aussi maintenant de gauche, c’est la gauche qui n’est plus la gauche, je ne sais pas si tu as compris ce que je veux dire. Je te rappelle que mon grand-père était un ouvrier… [silence] c’est le reste qui a changé, pas mon opinion… enfin, pas trop… je ne crois plus dans cette division de gauche contre droite.» «Il devrait y avoir, je comprends pas que l’extrême gauche, la gauche, la vraie gauche, la vraie gauche, l’ouvrier, l’usine, le, le, le… elle, elle est où? On la voit pas, je la vois pas la gauche, je vois pas de gauche.» «Je peux plus rester au Parti socialiste parce que la politique économique et sociale n’a rien à voir avec une politique de gauche, n’a plus rien de social franchement. Et en plus, sur les questions républicaines on abandonne tous les principes. » Cette gauche qui a «disparu » laisse en déshérence nombre de demandes de protection économique et culturelle qui émanaient (et émanent toujours) de ces milieux populaires qui ont « perdu » leur gauche. La préoccupation laïque et migratoire Dans leur volonté d’être protégés, ces électeurs gaucholepénistes mettent en avant l’immigration et le fait qu’à gauche plus aucune sensibilité politique n’est attentive aujourd’hui à la nécessité de les mettre à l’abri d’une concurrence déloyale sur le marché du travail. Cette gauche souffre, à leurs yeux, de la comparaison avec la gauche – particulièrement communiste – des années 1970 et 1980, qui, elle, était sensible aux tensions économiques et sociales liées au phénomène migratoire.