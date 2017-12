Génération “enfultes” : ces adultes dont les comportements se calquent sur ceux des enfants (et pas seulement pour leur liste de cadeaux Noël)

Atlantico : Le phénomène des "kidults" monte en puissance en Corée du sud : ces jeunes adultes de 20 à 40 ans consacrent une grande part de leur budget à l’achat de jouets tels que des legos ou des divertissements de haute technologie, pour un prix conséquent. Le mouvement a-t-il la même ampleur en France ?

Michel Fize : Les jeux vidéo le montrent, les premiers utilisateurs ne sont plus les adolescents, qui ont été pionniers en ce domaine à une époque, mais les adultes. On peut simplement se dire que ces adultes sont d’anciens ados qui ont commencé à jouer tôt, et qui n’ont jamais arrêté, mais je considère que cela en dit long sur notre société, qui est en crise. Tout naturellement, les adultes cherchent à oublier cet état de crise.

Parallèlement à cela, nous nous trouvons dans une société qu’un grand ethnologue a appelé la « société des loisirs » : tout y est ludique, amusement et pitreries, dont on voit chaque jour des exemples sur internet, même lorsque c’est pour la bonne cause. Je pense notamment à l’Ice bucket challenge.

Dans notre monde, le sérieux est mis à distance. Le sérieux, c’est l’adulte, donc si on n’est pas sérieux, cela veut dire que l’on se préserve de l’âge et de de ses tracas. C’est le jeunisme : il faut paraître jeune, et cela commence par l’habillement. Il existe même des « quinquados », c’est-à-dire des quinquagénaires encore ados dans leur tête, qui se comporte de la même manière. Cela renvoie au phénomène des lolitas, ces mères et filles habillées de la même manière, un peu sexy, et sui se baladent toujours ensemble. J’en avais croisé deux sur le plateau de Jean-Luc Delarue ; il était difficile de dire laquelle était la file, et laquelle était la mère ! Cette injonction à paraître jeune conduit à commettre des enfantillages, comme c’était le cas à l’époque du phénomène Jackass, même si c’est déjà de la préhistoire.

Quelles sont les caractéristiques des endultes/adulescents ? S'agit-il du même concept ?

Le phénomène décrit ne peut pas être associé à l’adulescence, tranche d’âge qui se situe entre la fin de la vingtaine et le début de la trentaine. Il s’agit de jeunes et d’adultes pas tout à fait indépendants, qui ont le temps de prolonger un peu le temps de leur jeunesse.

Ce dont il est question ici, c’est du syndrome de Peter Pan, ce garçon qui ne veut pas grandir, à l’image des hommes et des femmes d’aujourd’hui : grandir, vieillir, tout cela fait peu. LA mort et la vieillesse, c’est pour les autres. C’est la grande illusion, tant que je fais plus jeune que moi, je me soustrais à la menace. Que l’on croit.

Les préoccupations et les centres d’intérêt que l’on à l’âge adulte ne devraient-ils pas entrer en contradiction avec l’achat de jeux vidéo, consoles, drones et autres Lego géants ? Comment l’adulte et l’enfant cohabitent-ils dans une seule et même personne ?

Ils cohabitent en faisant bien la distinction entre la vie obligée et la « vraie vie », c’est-à-dire celle que l’on choisit. Le temps du travail, pour ceux qui en ont un, est obligatoire, et à l’heure de l’hypercompétitivité, il n’est pas toujours très drôle. Là où quelques uns ont réussi à cumuler plaisir et travail, en concevant des jeux vidéo par exemple, la plupart attendent la fin de la journée pour se sentir libres, faire ce qui leur passe par la tête. C’est une société qui a effacé toute notion de ridicule, où plus rien ne choque. Il fut un temps où les âges étaient bien différenciés, les sexes également : garçon, on ne portait pas de rose, on ne portait pas un sac à la main… Tout cela était impensable.