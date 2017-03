Ce qu'il se passe dans les urnes quand des électeurs de la France qui va mal déménagent dans celle qui va bien (et réciproquement)

Atlantico : Est-ce que l'arrivée dans une région différente est de nature à changer le vote des nouveaux arrivants ?

Jérôme Fourquet : C'est une question compliquée parce qu'on n'a pas nécessairement d'indicateurs clairs sur cette variable-là dans les enquêtes d'opinion. L'Insee mesure d'éventuelles arrivées au niveau de territoires (départements) mais pas au niveau individuel. Le lien entre les deux n'est pas toujours évident. Maintenant, les éléments dont nous disposons sur un certain nombre d'exemples plus ou moins anciens nous montrent qu'en général les électeurs qui déménagent embarquent avec eux leur opinion politique. On a assisté à la montée en puissance du vote de gauche d'une manière générale dans tous les espaces périurbains au fur et à mesure de la "rurbanisation".

Il s'agit de l'arrivée de citadins qui sont venus s'installer dans un certain nombre d'espaces campagnards avec comme élément emblématique le fait que la figure du maire rural passe de l'agriculteur ou agriculteur à la retraite à celle d'un enseignant à la retraite ou d'un fonctionnaire.

Cet apport de population moyenne citadine salariée plutôt favorable à la gauche s'est fait dans un certain nombre de territoire au détriment de la droite. Il ne s'agit pas nécessairement d'un changement de région, mais toujours d'un changement de localisation géographique. Si l'on veut prendre d'autres exemples, il y a véritablement des transhumances sur de longues distances et de l'apport de population dans un territoire donné qui n'est pas de la même région, on a là aussi observé sur la même période des bouleversements électoraux.

Si vous prenez par exemple le cas de la région Provence-Alpes-Côte-D'azur, qui historiquement est une région républicaine – sous la IIIe et IVe République, et donc à gauche, une forte affluence de retraités plutôt aisés se sont installés et ont contribué au basculement à droite de cette région. Et on peut faire cette même analyse sur un certain nombre de littoraux, sur la façade atlantique notamment.

Dernier exemple qui montre qu'en général on déménage avec son bulletin de vote dans les cartons : il y a un lien manifeste entre la forte poussée du vote FN dans ce qu'on appelle la très grande couronne francilienne (Seine et Marne, Nord du Val d'Oise et sud de l'Oise) et l'arrivée de personnes de classe moyenne ou plus modeste qui fuient la banlieue et viennent s'installer à bonne distance de la grande agglomération à la fois pour profiter de prix immobiliers et fonciers moins chers et pour accéder à la propriété mais aussi pour offrir à sa famille un cadre de vie à l'abri dans les zones pavillonnaires pour la protéger des "nuisances" des banlieues. C'est un phénomène tout à fait manifeste. On voit le vote FN prospérer sur ce "front" de l'urbanisation avec une installation de population qui quitte l'Ile-de-France pour des raisons notamment sécuritaire et fait monter le score des nationalistes dans des communes qui historiquement ne votait pas autant pour ces partis.