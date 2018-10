"Qui a peur de Virginia Woolf ?" : en fait, beaucoup de bruit pour pas grand chose...

Au fur et à mesure, nous recevons des bribes d’informations sur un couple vivant ensemble, ou plutôt côte à côte depuis vingt ans, mais sans que cela ne soit -de mon point de vue- particulièrement intéressant. Leur vie n’a rien de palpitant, et aucun grand rebondissement ne vient donner de l’intérêt à une telle dispute grossière et absurde. On assiste alors à une longue, très longue, beaucoup trop longue scène de ménage.