Ce qui manque encore à la Loi Pacte pour atteindre ses objectifs

Atlantico : Cette semaine de rentrée a été l'occasion de l'examen par les parlementaires de la Loi Pacte portée par Bruno Le Maire. Comment apprécier le contenu de cette loi au regard des promesses faite par le ministre de l'économie qui indique "La loi Pacte va donner aux entreprises les moyens de croître et à notre économie, de prospérer" ? Cette loi est-elle réellement au niveau de ses ambitions ?

Philippe Crevel : Bruno Le Maire travaille à ce projet de loi depuis plus d’un an. Qui trop embrasse, mal étreint, pourrait être la devise de ce projet ambitieux qui a pour objectif de placer l’entreprise au cœur de la nation. De ce fait, au gré des discussions, des arbitrages, des concessions, ce texte touche à un grand nombre de sujet, l’épargne, l’assurance, l’objet des sociétés, les commissaires aux comptes, l’épargne salariale, les seuils fiscaux et sociaux, la composition des conseils d’administration, etc.

Ainsi, au fil des mois d’élaboration, le projet de loi s’est mué en projet de loi portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.

Dans le texte en cours d’examen, les bonnes intentions sont nombreuses mais le souffle tant recherché manque. Il n’y a pas de ruptures mais une continuité par rapport à la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques de 2015 dite loi Macron. Le projet de loi est un de demi-mesures bien orientés mais insuffisantes.

De façon concrète, quels sont les éléments de la loi qui peuvent réellement apporter un avantage au développement des entreprises ?

Dans le projet de loi PACTE, le gouvernement se fait fort de réorienter l’épargne des ménages vers les entreprises. Il n’est pas certain que ces derniers répondent en masse à l’appel. A cet effet, le Gouvernement a décidé de réformer l’épargne retraite dont l’encours est aujourd’hui de 200 milliards d’euros, soit moins que le Livret A. Si initialement, l’administration du Trésor entendait redessiner entièrement le paysage de l’épargne, les arbitrages aidant, le Gouvernement a plutôt opté pour un toilettage. Les deux grands axes retenus dans le projet de loi sont l’harmonisation et la portabilité.

Au niveau de l’épargne salariale, le forfait social de 20% sera ainsi supprimé pour les entreprises de 0 à 250 salariés en ce qui concerne l'intéressement, et pour les entreprises de 0 à 50 salariés en ce qui concerne la participation.

Plusieurs mesures ont été également prévues pour faciliter la création, la transmission et la liquidation d'entreprise. Les artisans et micro-entrepreneurs ne seront plus obligés de suivre un stage de préparation à l'installation, d'une durée de 30 heures, avant de pouvoir créer leur entreprise et s'immatriculer au répertoire des métiers. L'obligation d'ouvrir "un compte bancaire consacré à leur activité pour les micro-entrepreneurs réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 5 000 euros" sera également supprimée.