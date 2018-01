Qui est le Harvey Weinstein de l’entrepreneuriat ?

Pour faire de l’audience, il faut surfer sur la vague médiatique du moment. En ce siècle d’information socialisée, les mots se vendent mieux que les idées. C’est d’ailleurs symptomatique de notre temps. Faute de vouloir prendre le temps d’approfondir, chacun se cantonne dans un voyage immobile, constitué de la répétition de petits morceaux de présent, superficiels. Une information insipide efface chaque minute, chaque jour, une information plus insipide encore. Une information dénuée de contenu et de réflexion.

La vie à l’heure de l’information devient un menu géant dont on ne goûte jamais les plats.

Pour parachever le tout, et avoir la sensation de faire et donner l’illusion de comprendre, on peut même se laisser à la prendre en photo, puis, indispensable, à la transmettre. Je transmets donc j’existe. On se satisfait d’adresser une coquille sans contenu. Le geste de la transmission collective, sur les réseaux, est devenu plus important que l’exploration personnelle de l’information qu’elle contient.

Alors je fais comme tout le monde. Je prends un mot, car il attire, comme l’aimant, ceux qui se délectent de cette parodie d’information, cette inflation de mots sans contexte, même si au final, je n’ai, je l’avoue, aucun Weinstein entrepreneurial à vous mettre sous le selfie. Le Weinstein de l’entrepreneuriat c’est la culture. Celle qui relègue la femme à un alibi pour conscience corporate, ou à un cas atypique à traiter de façon spécifique.

La nouvelle dictature du digital, conduit à écrire l’information comme on rédige un jugement. Un jugement avant le jugement. Les hommes sont jugés sur des rumeurs et cloués au pilori, avant même de savoir si la vérité est issue du relai par la masse des « crétins » qui se croient obligés de la relayer ou si le fait est avéré et prouvé. On appelle cela l’intelligence collective. !! Il est vrai, que dans la veine de la « fumée sans feu » et des « petits ruisseaux qui font la grande rivière », nombre des informations dont nous sommes abreuvés se révèlent véritables, mais rien ne le garantit dès le départ. L’homme juge sous le joug d’une culture, les mœurs du passé, comme si l’on pouvait juger le passé en fonction des critères du présent.

Levi-Strauss rappelait que le travail de l’anthropologue était fichu lorsqu’il commençait à juger l’objet de ses recherches. Juger le pygmée, ou l’aborigène de la brousse en fonction des yeux de l’occidental urbain condamne l’étude à passer de l’observation à la comparaison arrogante.

Et pourtant les réseaux et nous, si prompts à dénoncer la dictature et l’absence de démocratie à tout bout de champs, l’injustice, la famine et la guerre, avons fait de l’avis majoritaire sur internet un tribunal géant qui lève ou baisse le pouce en fonction du nombre de « Like ou pas like » de ceux qui ne font pourtant que relayer une information qu’ils ne maîtrisent pas. Weinstein ? Coupable. Kevin Spacey ? Coupable. Au point de retourner les images d’un film où il faisait une apparition comme toujours remarquable, pour un fait, non prouvé, datant de près de 20 ans, dont au final personne ne sait encore rien. Nous sombrons de la transparence à la dictature du fait divers, et sommes invités à la bien pensance, condamnés au politiquement correct, plus de « locker room talks », rien que des phrases insipides et dictées par la censure nouvelle, celle du comportement acceptable. Nadine de Rothschild et ses conseils désuets sur l’utilisation de l’argenterie, en deviendraient presque rassurants. Nous allons sombrer dans la dictature du convenable, de l’uniforme, et après avoir perdu notre sens commun, notre capacité à réfléchir par nous même, le sens du temps et de l’espace, nous allons sacrifier ce qui nous restait d’humanité. Une humanité qui ne sera belle que si elle reste imparfaite, imprévisible et diverse. Raison pour laquelle j’ai trouvé la réaction de Catherine Deneuve et de ses copines, rassurante et lucide.