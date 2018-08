Qui a dit que les sanctions américaines n’avaient aucun impact sur la Russie ? Elles fonctionnent et peut être même au delà des espérances de ses auteurs

Atlantico : Un groupe de sénateurs américains a présenté un projet de loi visant à étendre les sanctions à la Russie en représailles à l'ingérence dans les élections américaines. Jusqu'ici, l'impact de ces sanctions ne semblait pas ébranler le Kremlin. Mais un récent rapport pour le Center for European Policy Analysis indique le contraire. Les sanctions américaines nuisent-elles à l'économie russe ?

François Géré : Il existe une longue tradition de sanctions américaines à l’égard de l’Union soviétique puis de la Russie. Elles portaient traditionnellement sur les droits de l’homme et sur la liberté de l’immigration notamment pour les juifs russes.

Si les Républicains paraissent aujourd’hui en pointe sur le dossier des sanctions.

Les démocrates les soutiennent ce qui permet au Congrès de disposer d’une large majorité pour imposer des sanctions. La situation s’est aggravée en raison de trois facteurs de discorde : l’ingérence russe en Ukraine, l’annexion de la Crimée et l’ingérence dans les élections présidentielles aux Etats-Unis. Sur ce dossier l’étau de l’enquête se resserre autour de Donald Trump et de ses proches. Mais on est encore très loin d’une procédure d’impeachment pour forfaiture.

Le Congrès, en avril 2018, a pris une série de nouvelles sanctions visant des oligarques russes dans le secteur énergétique, dans celui des denrées agricoles et des métaux comme l’aluminium.

Dans la mesure où ces sanctions visent des individus on a cru que l’impact était limité. En réalité elles ont touché les grandes sociétés des oligarques et provoqué des chutes spectaculaires sur la bourse de Moscou. Les transactions bancaires ont été affectées et le cours du rouble vis-à-vis du dollar a gravement chuté depuis 2017.

Trump qui n’est pas un membre de l’establishment républicain, n’a jamais été favorable à ces sanctions. Mais il n’y a pas opposé son veto qui, de toute manière, n’aurait pu être maintenu devant la résolution quasi unanime du Congrès. Cependant, au sommet d’Helsinki, le président américain a cherché la conciliation avec Poutine, allant jusqu’à désavouer l’enquête des services américains sur l’ingérence russe. Il a été très vivement critiqué pour cela par la presse et par les parlementaires et a dû se livrer à une piteuse volte-face. Mais depuis l’affaire s’est tassée. Des invitations pour des visites d’Etat ont été échangées. En dépit des sanctions, le président américain maintient le cap d’une politique personnelle avec son homologue russe.

Le rapport évoque également le fait que ces sanctions ont un impact politique qui se traduit par un affaiblissement du soutien au régime de Vladimir Poutine. Plus précisément, la situation économique du pays oblige le kremlin à adopter des mesures impopulaires (comme des augmentations de la TVA et de l'âge de la retraite). À quel point ces sanctions peuvent-elles affaiblir Vladimir Poutine ?

Les réformes de la fiscalité et du régime des retraites qui remonte à l’époque de Staline étaient plus que nécessaires. Leur impopularité ne coïncide pas avec les sanctions. C’est un problème plus général de redressement de l’économie russe. Celle-ci s’est améliorée depuis 2017 voisinant les 2% de croissance même si l’on reste bien loin des performances de 6% du début de la décennie. Poutine reste un président confortablement réélu qui contrôle l’essentiel des médias et peut encore dans les débats de société infléchir l’opinion nationale. Souvent les chaînes officielles russes attribuent les difficultés économiques aux sanctions même s’ils en dénient l’efficacité. On n’est pas à une contradiction près.