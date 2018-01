"Questions de caractère" : moins bon écrivain qu'acteur

LIVRE

« Questions de caractère »

de Tom Hanks

Ed. du Seuil

400 pages

19,50 €.

RECOMMANDATION

A LA RIGUEUR

THEME

Sur 400 pages, « Questions de caractère » regroupe dix-sept nouvelles.

Il y a un jeune homme nonchalant qui devient fou amoureux d’une femme hyperactive. Il y a deux hommes qui ont débarqué ensemble sur les plages de Normandie lors de la Deuxième Guerre mondiale et se retrouvent trente ans plus tard: l’un a été comblé par la vie, l’autre cassé. On retrouve le jeune acteur vedette d’un blockbuster, plongé dans l’enfer de la promo à Paris. On suit ces quatre amis qui se sont mis en tête de construire leur propre fusée parce que leur idée fixe, leur rêve, c’est voyager jusqu’à la Lune…

Au fil des pages, on entend les caractères des machines à écrire taper sur le ruban encreur et le papier; les polices de caractères sont différentes d'un chapitre à l'autre et à la fin du livre, un générique les récapitule : american typewriter, cheltenham, courrier, Frutiger LT...

On perçoit aussi, à la lecture, que Tom Hanks a du caractère.

POINTS FORTS

-Dans ce premier livre d’un poids lourd du cinéma US, particulièrement sympathique, on savourera une bonne dose d’humour, une petite dose de science-fiction, de la mélancolie, de la nostalgie.

- Tom Hanks fait montre d’une maîtrise intéressante de l’écriture littéraire et de l’écriture cinématographique. Une des nouvelles, d’ailleurs, a vraiment les allures d’une esquisse de scénario.

POINTS FAIBLES

-Un premier livre terriblement inégal.

-Sortant de la lecture de « Questions de caractère », on s’interrogera un bon moment : aurait-on évoqué ce livre s’il avait écrit non pas par Tom Hanks mais par un auteur inconnu, voire méconnu ?...

EN DEUX MOTS

L’éditeur qui annonce : « Un écrivain est né » et une critique américaine et française qui évoque « un livre spirituel et inspiré », ça peut tenter le lecteur ou, a minima, sa curiosité. Surtout quand un recueil de nouvelles titré « Questions de caractère » est signé par Tom Hanks, acteur XXL du ciné US. Mais il ne suffit pas d’être, depuis plus de quarante ans, un collectionneur de machines à écrire pour être écrivain.

Oui, Tom Hanks est vraiment (définitivement?) meilleur acteur qu’écrivain. Qui voudra bien le lui dire ?

UN EXTRAIT

Ou plutôt deux:

1 « -C’est une chose que j’admire chez toi. Tu es intelligent. Attentionné. Décontracté, limite paresseux.

-D’abord les compliments, maintenant les insultes.

-Tu peux remplacer paresseux par langoureux, a-t-elle fait en buvant une gorgée de vin. L’essentiel, c’est que je t’aime bien »

2 « Je faisais régulièrement du sport ; pas seulement des joggings matinaux mais de la natation aux cours de plongée, des étirements de yoga dont la durée était montée à trente minutes, et du vélo cardio dans un sauna avec Anna, ce dernier étant si éprouvant que j’en ai vomi. Nous faisions une quantité de commissions délirante, et sans jamais s’aider d’une liste ou d’une application, mais sur des coups de tête… »