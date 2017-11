Quelques petits éléments de réponse à ceux qui considèrent que la décroissance permettrait de réduire les inégalités et de sauver la planète

« Un nombre croissant d’entre eux partageait cette opinion selon laquelle leur plus grosse erreur aurait été dès le début de descendre des arbres. D’aucuns même affirmaient qu’avec les arbres déjà… et qu’on aurait mieux fait de ne pas quitter les océans », Douglas Adams, Le guide galactique.

Des tacherons post-marxistes reconvertis de justesse dans l’écologie profonde et, hélas, aussi, quelques personnes de grande valeur (Natacha Polony…) convergent vers l’idée que la croissance (ou ce qu’il en reste…) est sale, vaine, souvent injuste, parfois abjecte, et qu’à tout prendre l’humanité devrait changer de valeurs, changer de thermomètre pour le moins, souffler, faire une pause, peut-être même tenter un bond en arrière ou un pas de côté, cultiver des légumes (la sobriété heureuse de Pierre Rabhi), s’auto-organiser sur des bases communautaires et villageoises, etc.

Je vais encore jouer le rôle du sans cœur, du libéral (de toute façon c’est la même chose pour beaucoup de gens !) : je rejette la « décroissance » en bloc, toutes mes cellules vomissent ce concept, tout en moi est archi-opposé à ce gloubi-boulga de bons sentiments, de slogans et de phrases creuses : l’économiste (1), l’investisseur long terme, le père et le chrétien (2), et le fan de science-fiction (3).

1/ L’économiste dit merde à la décroissance

« Si vous pensez que les besoins et les désirs humains sont infinis, alors il existe un nombre infini de secteurs nouveaux dans lesquels on peut lancer un nombre infini d’entreprises où se créera un nombre infini d’emplois. La seule limite, c’est l’imagination humaine », Marc Andreessen.

Un jour, Eve a croqué dans la pomme, et depuis nous ne vivons plus dans un monde d’abondance mais de rareté ; bien que chrétienne dans ses premières fondations, la science économique prétend être un peu comme l’oral de rattrapage du pêché originel (les économistes sont rarement modestes, à la différence des philosophes, des sociologues, des journalistes…). Toute ma discipline est basée sur la rareté, donc sur un a priori archi-favorable envers la croissance : nous étudions le mystère de son apparition il y a quelques siècles (après des millénaires de fortunes aléatoires), les moyens de la diffuser, les chausse-trappes à éviter pour ne pas la perdre (ne jamais confier tous les pouvoirs monétaires à des satrapes déflationnistes, par exemple…), les façons de mieux la répartir, et même la question de sa pertinence ultime pour le cas où un jour nous atteindrions le Graal assez terrifiant de la satisfaction des besoins (la notion d’état stationnaire est bicentenaire, on la date de JS Mill !).

L’analyse économique est ainsi une affaire très sérieuse, qui a mobilisé quelques uns des plus grands esprits depuis en gros David Hume et Adam Smith : nous n’avons pas attendu Paul Jorion pour nous interroger sur les limites de notre connaissance, ni Jean-Marc Jancovici pour nous interroger sur les limites physiques ou géologiques de notre objet. Je me demande ce que tous ces esprits supérieurs depuis trois siècles, tous ces géants sur lesquels nous nous appuyons même sans le savoir, auraient pensé du gourou Serge Latouche, des excités du club de Rome, de leur décroissance en chantant (faux). Des avatars de Malthus.