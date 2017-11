"Quelques grammes de silence : résistez aux bruits du monde" : pas irrésistible

LIVRE

Quelques grammes de silence.

Résistez aux bruits du monde

d'Erling Kagge

Ed. Flammarion

142 pages

Erling Kagge est un habitué des grands espaces. De son expérience d’explorateur, il propose une réflexion sur le silence, qui caractérise les lieux d’extrême solitude et qui manque tant à nos vies modernes.

Ce livre se décompose en 33 petits chapitres, sur différentes façons de découvrir, d’entendre ou de s’ouvrir au silence dans le brouhaha de la vie moderne.

Ce petit essai est dédié à ses filles, adolescentes, et plus largement à toutes celles et ceux qui peuvent se demander en quoi le silence peut être autre chose que la perspective d’immenses angoisses ou de la vacuité absolue.

POINTS FORTS

1- Erling Kagge rapporte de ses aventures extrêmes une expérience sensorielle et intellectuelle du silence. Il en parle sans prétention et s’appuie sur des exemples concrets, notamment de ses marches vers les pôles ou de ses ascensions de grands sommets.

2- Ses « ébauches de réponses » sur la force apaisante ou libératrice du silence abordent le lever de soleil sur Manhattan (du sommet du Williams Bridge, ou du fond des égouts...),la musique, la philosophie, l’amour, la contemplation d’une œuvre d’art, le langage. Il rappelle ce qui paraitra (à certains/à beaucoup) comme de simples évidences... Mais il est parfois utile de revenir à ces évidences pour prendre conscience des vertus du silence autant que de la valeur singulière des bruits qui peuvent l’habiter.

3- Le livre ne fait que 128 pages (hors notes), rapidement lues car séquencées en très courts chapitres, ce qui libérera rapidement de l’ennui celles et ceux que son contenu pourrait décevoir...

POINTS FAIBLES

1- Attention, cet essai n’est pas un traité de philosophie ni une dissertation poétique sur le silence, ses vertus ou ses vertiges.

2- A être simple, l’écriture et le tutoiement du lecteur peuvent donner le sentiment de confessions intimes, sans grande cohérence, déjà lues et relues, entre les pages de Psychologie Magazine, Elle, L’Express ou Marianne.

3- Quelques ouvertures de la réflexion à la philosophie, à la biologie ou à la poésie, superficielles ou incongrues (au choix) compte tenu du format du livre. Car cet essai est au format de la consommation sur internet, qu’il dénonce : 2/3 mn de lecture par chapitre, pas plus...

EN DEUX MOTS

Erling Kagge fait, dans ce livre, un effort de synthèse entre les extrêmes : le bruit du monde et la solitude des grands espaces préservés. Son message est simple, le silence est à la portée de tous, et nous avons tous la capacité de le faire naitre, même au coeur de la ligne 1 du métro à Paris, en heure de pointe.

Mais pour réfléchir, rêver, méditer sur le silence, préférez (entre autres), "Dans les plaines de Sibérie," de Sylvain Tesson, ou "l’Histoire du silence", d’Alain Corbin (http://www.culture-tops.fr/critique-evenement/livres/histoire-du-silence#.WXZYxVFpy00) ... Erling Kagge évoque la nécessité de faire comprendre aux jeunes ce que peut leur apporter le silence pour la connaissance de soi, l’ouverture aux autres, le retour à des bonheur simples. C'est vrai, ce livre est plus à la portée des ados que des adultes; offrez-le à vos enfants, neveux ou jeunes ami(e)s ! C’est peut-être la raison pour laquelle, dès sa traduction (il date de 2016 dans sa « VO »), il a été « n°1 des ventes en Italie », selon son éditeur Flammarion. Cela peut quand même faire réfléchir sur les déterminants d’un succès de librairie...