Mais quelle est la véritable clé du vote des catégories populaires ?

Atlantico : Qu'est-ce que le sondage Ifop pour Le Figaro sur la supériorité de la ligne Marion Maréchal-Le Pen sur celle de Florian Philippot nous dit des clés et de l'évolution du vote populaire ? Nous serions-nous trompés en attribuant, depuis un certain temps, le succès du FN à la ligne de Philippot ?

Jérôme Fourquet : D'abord, le sondage pour Le Figaro a été réalisé uniquement auprès des sympathisants frontistes. Il n'y a pas que des catégories populaires dans ce sondage. On s'aperçoit que, y compris dans l'électorat populaire, Marion Maréchal-Le Pen est devant Philippot.

Ce que ça nous dit, c'est que quoi qu'en pensent certains experts, le vote FN est encore structuré sur les questions d'immigration et d'identité. On peut nous parler de souveraineté, de sortie de l'Euro… Tout ça compte mais le cœur du vote, c'est l'identité. Celle qui a le discours le plus "cash" c'est Le Pen. On a en France, comme dans d'autres démocraties, un désalignement de l'électorat de gauche vers la droite depuis vingt-cinq ans. C'est lié en partie à ce que fait la gauche au pouvoir (mesures libérales, ouverture des frontières, etc.). On a aussi la montée des inquiétudes identitaires et culturelles dans toute une partie de l'électorat populaire. Du coup, ce dernier trouve un intérêt dans les discours des droites nationales. L'électorat populaire a aujourd'hui en grande partie basculé dans la demande de protection (physique, culturelle identitaire…) et de fermeture.

Jean Petaux : Difficile de répondre de manière tranchée ou manichéenne. Tout simplement parce que l’électorat FN dans son ensemble, et ce que vous avez appelez le "vote populaire" (qui est une catégorie singulièrement floue et "fourre-tout") est tout ce que l’on veut mais certainement pas homogène et mono-catégorielle par exemple.

Pour tenter de comprendre la situation au sein du FN essayons de rappeler les différentes lignes de partage qui structurent (pour ne pas dire "qui fracturent") cette formation politique. Il y a d’un côté ce que l’on pourrait appeler le "FN – Canal historique" (ou encore le "FN-Jean-Mariste"). De l’autre côté, il y a le "FN-Canal social" (ou si l’on préfère le "FN-Mariniste"). Le" FN-Jean-Mariste" est en train de devenir un "FN-Sociétal" ou, pour parler en termes de leadership, le "FN-Marioniste". La filiation entre le grand-père et la petite-fille est bien plus forte qu’entre le père et la fille. Certes, Jean-Marie Le Pen n’a jamais été une "grenouille de bénitier". Celui qui le connaissait bien, car il l’avait connu étudiant à la "Corpo de Paris" et qu’il avait fait moultes "coups" avec lui, le cinéaste Claude Chabrol, fin analystes des êtres et de leurs petites histoires, a dit un jour à la télé, dans les années 2000, qu’avoir peur de Le Pen était une pure ineptie et que Le Pen était un grand-guignol provocateur qui avait mille envies sans doute mais certainement pas une : prendre le pouvoir. Toute la vie politique de Jean-Marie Le Pen le confirme. Pour employer un vocabulaire cher à Georges Lavaud : seule la fonction tribunitienne intéressait le "Menhir" de Montretout. Mais pour avoir eu une vie très libre, Jean-Marie Le Pen n’en a pas moins été fasciné par les valeurs traditionnelles de la France (ou, à tout le moins, par les valeurs que ce passionné d’histoire, à la culture générale très "classique", s’imagine être celles de la France, de Clovis à l’Algérie française) dans lesquelles les valeurs chrétiennes sont placées, par lui, au premier rang. Sa petite-fille, pour l’instant peu intéressée par l’exercice du pouvoir (au moins central puisqu’on a vu qu’elle s’est très bien comportée dans la conquête revendiquée de la présidence de la région PACA) est aussi sensible aux "valeurs sociétales traditionnelles". Bien que divorcée, elle exprime clairement et publiquement son attachement au catholicisme et a très clairement pris position comme étant "anti-soixante-huitarde".

A contrario de sa tante Marine qui est une vraie "soixante-huitarde" quant à elle. Elle aussi divorcée (à croire que c’est une tradition dans la famille), Marine vit maritalement avec Louis Alliot et a montré plus que du scepticisme face à "La Manif pour tous" que Marion, sa nièce, a soutenu ostensiblement. La tendance "sociale" de Marine Le Pen, très officiellement défendue par Florian Philippot et tout l’état-major du FN, n’est pas du tout la ligne dominante parmi les adhérents frontistes. Ce qui ne veut pas dire que les électeurs, eux, n’y sont pas sensibles surtout dans des zones géographiques en forte déprise sociale comme les Hauts-de-France, l’ancienne Lorraine, et la région PACA. Il faut se rappeler ici que dans les élections internes au FN, pour la désignation des membres du Conseil national du Parti, c’est Marion Maréchal-Le Pen qui a fait un score "à la soviétique" avec un soutien considérable des adhérents. Elle s’est classée première à cette désignation par le biais d’un vote préférentiel. Evidemment devant Philippot.

Et puis, il reste une autre dimension. Non dite. De l’ordre du refoulé. Il n’est pas interdit de penser que pour l’électorat FN (au moins le noyau dur, adhérents, militants et sympathisants très actifs) le fait que les tenants du "FN social" soient ouvertement connus comme homosexuels ne les desserve en termes de soutiens ou d’adhésions à cette ligne. La base du FN, "parti de machos" (termes exactement employés par une élue départementale en mars 2015 qui a démissionné du FN tout en continuant de siéger au Conseil général de Gironde, en qualifiant ainsi l’attitude de son "binôme"), résolument hostile aux évolutions des mœurs, défendant activement l’hétéroparentalité et l’hétérosexualité, ne voit certainement pas d’un bon œil ces "homos qui gouvernent" au FN et à l’égard desquels Marine Le Pen (la "Cheftaine") est d’une tolérance totale et, sans doute à leurs yeux, coupable.

L’électorat populaire auquel vous faites allusion, celui qui est venu voter FN alors qu’il ne votait pas auparavant ou qu’il votait plutôt à la gauche de la gauche, explique son vote par sa volonté de "sortir des sortants" et de renvoyer chez eux tout ce qui, de près ou de loin, ressemblent aux "membres d’une élite" (politique, sociale, intellectuelle, économique, financière, etc.). Tous ces "privilégiés" (en tous les cas considérés comme tels par le "peuple") sont condamnés à disparaitre. Et si, de surcroît, ils sont "homos", (le terme employé par les militants "FN – Canal historique" pour désigner ces personnes n’est certainement pas aussi "neutre" que celui-là) alors cette "pratique", ce "choix de sexualité", va être un élément supplémentaire de rejet des tenants de la "ligne Philippot" par un redoutable syllogisme : "Philippot = homo = déviant dans sa vie privée = déviant dans ses idées politiques = faux FN (ou "FN dénaturé")". Personne ne sait ce que c’est qu’un "FN naturel » ou un "FN originel", mais ce qui est sûr c’est qu’un homo ne peut pas être "porteur d’un esprit FN authentique".

Dans un tel contexte, il n’est pas surprenant que Marion Maréchal-Le Pen apparaisse comme le "défenseur" de la "vraie croix Jean-Mariste". Quand on se souvient de la "saillie" du grand-père à l’égard d’un opposant qui avait osé le chahuter dans la rue en mars 1997 à Mantes-la-Jolie, hurlant devant les caméras : "J’vais te faire courir petit rouquin, tu vas voir ! Pédé !..." et quand on relit Cohen et Péan sur l’obsession homosexuelle de JMLP, on comprend comment, encore aujourd’hui, les tenants de la ligne Philippot-Briois, défendus par Marine Le Pen, ne sont pas proches de Marion Maréchal-Le Pen et de son aïeul.