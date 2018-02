Quelle est la différence entre un "ado", un "jeune homme" et un "jeune"?

Il a 17 ans. Il est étudiant. Comme il est mineur son identité n'a pas été communiquée. Il s'est présenté spontanément à la police sachant qu'il était activement recherché.

Le "commando au marteau" c'était lui. Et lui tout seul. Il attaquait des gens de confession musulmane ou d'origine arabe avec un marteau. Masqué il lui arrivait de crier "Allah Akhbar" pour brouiller les pistes.

Son idole c'était Breivik ce qui ne laisse guère de doutes sur les sentiments que lui inspire l'islam. La presse en parla énormément. Pensez donc, elle avait trouvé l'oiseau rare : un illuminé d'extrême droite.

Les autres illuminés on en parle de moins en moins. En effet ils se comptent par milliers et c'est trop courant et trop banal pour être relevé.

Le plus intéressant dans cette affaire c'est la façon dont est qualifié le garçon au marteau. La plupart des journaux le désignent comme étant un "ado". Quelques-uns usent d'un vocable plus recherché : "un jeune homme". Bien qu'il n'ait que 17 ans, ce qui est jeune, il n'est pas qualifié de "jeune"!

Un "jeune" c'est bien autre chose. Tout d'abord l'âge n'est pas requis pour ce brevet de juvénilité : il y a des "jeunes" de 30 ou 40 ans. Le "jeune" est parfaitement localisé. Il réside dans certains quartiers de nos villes. Et il se distingue par des comportements spécifiques : émeutes, caillassages de pompiers, agressions de policiers.

Rien à voir donc avec l'"ado" ou le "jeune homme". Il doit manifestement être d'une autre espèce qu'eux. Les journaux écrivent "jeunes" dans l'intention louable de ne pas stigmatiser ceux à qui ils accordent cette lénifiante appellation. Ont-ils réalisé qu'avec les qualificatifs utilisés pour le "jeune homme au marteau" ils désignent de façon cruelle et évidente ceux qui ne sont ni des "ados" ni des "jeunes hommes"?