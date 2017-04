"Quelle diplomatie pour la France" : la diplomatie, art politique le plus accompli

Décryptage

Quête du Graal Pierre, 18 ans 1/2, aventurier de la "vraie gauche" perdue La gauche, on ne sait déjà plus vraiment ce que c’est, mais la "vraie gauche" encore moins. Il y a tout de même de jeunes explorateurs intrépides qui continuent de chercher.

Entrepreneur Pourquoi les mauvais managers causent du tort bien au-delà de leur entreprise Gérer une société est loin d'être une tâche triviale ; si l'optimisation de la production est une part importante du travail d'un chef d'entreprise, une bonne cohésion entre employés et employeur l'est tout autant.

Sprint final ... J-6 avant le premier tour : le retour aux valeurs au cœur de la stratégie des candidats Le quatuor de tête tente de consolider des positions et de distancer l'adversaire avec des discours moins centrés sur les programmes que sur les valeurs.

Bonnes feuilles Comment dompter un harceleur narcissique malveillant ? Sommes-nous tous des narcissiques en puissance ? Il existe toutes sortes de personnalités narcissiques : le narcissisme positif est celui qui conduit à la créativité, à réaliser des œuvres littéraires, politiques, ou des découvertes scientifiques. Mais il y a aussi un narcissisme négatif, celui des personnalités narcissiques instables et dépressives, et enfin un narcissisme sombre et malveillant. Extrait de "Tous narcissiques", de Jean Cottraux, aux éditions Odile Jacob 2/2

Bonnes feuilles Pourquoi la finance est "utile et nécessaire" Stop ! Les Français, comme beaucoup de peuples occidentaux, broient du noir plus que jamais. Les populistes de droite et de gauche surfent sur cette déprime collective en alignant beaucoup de mensonges… mais aussi quelques vérités. Oui, c’est vrai, les dirigeants politiques et économiques ont commis de lourdes erreurs. Oui, une forme de libéralisme a trop tiré sur la corde dans le monde. Le moment est venu d’arrêter de se lamenter ou de croire que les extrêmes et les plus radicaux apporteront des solutions pour remonter la pente. Leurs remèdes seraient pires que le mal. Mais maintenant ? Extrait de "La France va s'en sortir", de Dominique Seux, aux éditions Grasset 2/2

Bonnes feuilles La chute continue des emplois "exposés" dans les pays développés Un constat s’impose : l’imbrication de l’industrie et des services est devenue si forte qu’elle rend de moins en moins pertinente la distinction traditionnelle entre les emplois industriels et les emplois tertiaires. Extrait de "Dynamique des emplois exposés et abrités en France" Philippe Frocrain et Pierre-Noël Giraud, publié aux Presses des mines. 1/2

Urgence Un face à face Fillon-Macron, d’urgence ! Un second tour entre Jean-Luc Melenchon et Marine Le Pen est devenu, en quelques jours de cette campagne sans nulle autre pareille, un cauchemar que les Français sont susceptibles de vivre dans une semaine