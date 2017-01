A quel prix Donald Trump risque-t-il de sortir les Etats-Unis de l’inertie de la technostructure américaine et du poids des lobbies ?

Atlantico : Malgré les critiques, Donald Trump semble suivre un agenda politique plus rationnel et réfléchi que ce qu'en disent nombre de commentateurs. N'est-il pas dans la ligne de l'America First tel qu'il avait défendue et promise tout au long de sa campagne ?

Jean-Eric Branaa : On peut s’étonner que certains s’étonnent de ce qu’est la politique de Donald Trump. Car la ligne suivie par le nouveau locataire de la Maison-Blanche a été clairement signifiée le jour de son investiture, après avoir été annoncée pendant les dix-huit mois de campagne. Sa ligne se résume par "l'Amérique d'abord, et seulement l'Amérique". La politique étrangère du nouveau président est juste la conséquence de cette réorientation. Il a indiqué que ses efforts porteraient quasi-exclusivement sur la politique intérieure, ce qui est un recentrage non-négligeable du rôle du président de la fédération qui, d’après la Constitution doit pourtant s’occuper de la défense et de la diplomatie en priorité.

Or, à ses yeux, les présidents ont trop regardé vers l’extérieur et délaissé ainsi les vraies priorités : "Ensemble nous allons rendre à l'Amérique sa force, nous allons rendre à l'Amérique sa prospérité, nous allons rendre à l'Amérique sa fierté, nous allons rendre à l'Amérique sa sécurité," a-t-il insisté dans son discours inaugural, concluant par son slogan de campagne par "Oui, ensemble, nous allons rendre à l'Amérique sa grandeur".

La politique étrangère Donald Trump est donc une rupture avec celle qui a été développée depuis la fin de la seconde guerre mondiale et il prétend revenir aux source de l’américanisme, tels que les présidents précédents l’ont toujours fait au cours des siècles précédents : c’est ce nationalisme-là que le président Trump a proposé aux Américains avec son thème de la rupture. Ainsi, comme Monroe le préconisait, chacun reste chez soi et les négociations se feront uniquement si le besoin se fait sentir. Dans les faits, cela a conduit à la renégociation de l'Alena, au retrait du TPP, à la menace de retirer à l'ONU son financement, au lancement du plan pour couper les financements de l'OEI. Ce repli a été mené avec vivacité, et même brutalité diront certains : il s’est accompagné du lancement du mur si symbolique, qui a soutenu sa campagne, et qui sera peut-être payé par une taxe à venir sur les produits mexicains. On peut également noter une accélération des procédures d'expulsion, de la baisse des aides fédérales pour les migrants ou l’interdiction d’entrée pour les ressortissants en provenance de sept pays. La politique intérieure sera désormais sa priorité et elle doit être menée sans interférence extérieure. La coupure des fonds aux ONG pro-avortement et une bonne illustration de cette volonté : les fonds extérieurs sont désormais interdis. Pour autant, le président Trump ne rejette pas la coopération internationale, à condition toutefois que cela rapporte à son pays et, surtout, que cela permette de créer des emplois : on n’est donc pas surpris de voir que la reprise du projet des oléoducs (Keystone XL et dans le Dakota) figurent parmi les premiers projets de ce mandat.