Quel gadget électronique choisir si vous voulez vous faire plaisir pour la rentrée

Pour quels gadgets éléctroniques craquer à la rentrée ? Quelles sont les nouveautés ?

Daniel Ichbiah : Les nouveautés pour la rentrée ne manquent pas. On va aller du côté des drones, des imprimantes 3d qui se démocratisent, bien sûr les téléphones mobiles avec les deux très attendus, le Galaxy Note 8 et le nouvel IPhone.

Le produit phare de la rentrée c'est les assistants pour la maison. Que ce soit les robots ou le Google Home. Il a divers assistants, diverses applications en matière de domotique qui sont intéressantes.

Concernant les consoles de jeux, les gens peuvent craquer pour la Switch de Nintendo ou encore la SNES Mini pour le côté vintage. En matière de jeux vidéos on peut citer Mario et les lapins crétins également. Bref les nouveautés ne manquent pas

Est-ce que la domotique prend son envol à cette rentrée ?

On est en train de rentrer dans l'ère des objets intelligents pour la maison. Des objets qui ont la capacité de percevoir ce qu'il se passe dans le logement mais aussi d'agir sur le logement en conséquence. Cela s'est déjà beaucoup développé au Japon notamment avec les robots de protection et cela commence à arriver en France avec Alexa d'Amazon ou encore le Google Home. On rentre dans une ère des objets qui vont utiliser l'IA pour aider l'utilisateur mais qui vont surtout devenir de plus en plus proactif. On aurait pu l'avoir avec l'Apple Watch mais ils n'ont pas poussé le concept assez loin. La tendance cest l'objet qui analyse ce que le propriétaire apprécie et l'environnement et lui fera des suggestions en conséquence. Et le développement de ces nouveaux objets connectés pose beaucoup de questions d'éthique pour les entreprises et de vie privée pour les utilisateurs.

Pourquoi la rentrée est un moment propice aux nouvelles acquisitions ? Est-ce une période propice pour se faire plaisir ?

C'est une période propice aux nouveaux achats. Elle ne dépasse pas Noël évidemment qui est la période de l'année où les ventes explosent (et ça commence dès novembre). Mais la rentrée c'est un nouveau début, c'est associé à un démarrage et c'est donc l'occasion de se faire plaisir pour digérer cette rentrée pour ainsi dire. Et acheter un Google Home c'est aussi l'occasion d'épater les copains