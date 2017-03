Quel avenir pour le PS après la grosse panne Hamon du 1er débat de la présidentielle ?

Atlantico : Dans le dernier baromètre Harris Interactive pour Atlantico, seuls 6% des Français interrogés estiment que Benoît Hamon est le candidat qui les a plus convaincus lors du 1er débat télévisé de la présidentielle, derrière les 4 autres candidats. Par ailleurs, Emmanuel Macron est celui qui a davantage convaincu les sympathisants PS, à 63% contre 56% pour Benoît Hamon selon ce même baromètre. En supposant qu'effectivement Emmanuel Macron remporte la présidentielle, quel avenir peut-on imaginer pour le PS ?

Maud Guillaumin : Nous pourrions assister à une situation un peu similaire à celle de 2002 avec Lionel Jospin, même si Marine Le Pen n'est finalement pas au 2e tour. Il n'y a qu'à voir tous les appels du pied, dont celui de Pierre Larrouturou sur le besoin d'association entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Pensons également aux leçons de Julien Dray à Benoît Hamon. Cette vision du PS a peut-être été trop lente à attaquer, à se positionner dans la campagne. De fait, il sera donc impossible pour le PS de reprendre tel qu'il était : une vraie refonte aura lieu. Benoît Hamon représente les frondeurs tandis que de nombreuses personnalités du gouvernement et de l'équipe de François Hollande rejoignent Emmanuel Macron. Une scission pourrait avoir lieu au sein du PS, un peu à l'allemande, mais seul l'avenir nous le dira. En l'état, les divisions actuelles posent un véritable problème quant au choix à faire pour véritablement gagner.

Dans le cas où Emmanuel Macron continue sur sa lancée, celui-ci ne jouera pas directement un rôle dans la refonte du PS. N'oublions pas qu'il n'est "ni de droite, ni de gauche", et encore moins du PS. Même si des membres du PS sont sur le point de s'associer à sa campagne, cela ne signifie pas pour autant que dans le cas où il perdrait l'élection, il s'associerait directement avec le PS. Emmanuel Macron est un élément dissocié de ce dernier, même s'il a fait partie de l'équipe de François Hollande à l'Élysée ; il a effectivement fait partie du quinquennat Hollande mais n'a rien à voir avec Solferino.

Même si les ralliements PS à Emmanuel Macron sont de plus en plus nombreux, nous ne sommes pas encore tout à fait dans la situation où l'avenir du PS serait lié à Emmanuel Macron. Toutefois, il est certain que la question va finir par se poser : il y a une dizaine de jours déjà, des proches de Macron disaient qu'ils allaient, petit à petit, fermer les portes au PS afin de ne pas devenir une succursale de ce dernier. C'est d'ailleurs, je pense, tout le danger. Les personnes choisies seront celles qui décideront de s'associer directement au quinquennat de François Hollande, avec cette vision de la gauche libérale. L'équipe Macron insistera bien, je pense, sur le fait que ces personnalités ralliées n'affichent pas leur étiquette socialiste. Ce sont des proches de François Hollande, mais ils ne proviennent pas de Solferino géographiquement. Il y a une sorte d'opposition géographique entre l'Élysée d'un côté, et Solferino de l'autre.

A l'inverse, quelle orientation (idéologique et structurelle) prendrait le parti en cas de défaite d'Emmanuel Macron ? Jean-Luc Mélenchon pourrait-il espérer, dans ce cas, reprendre le leadership de la gauche ?

Il est évident que la question se posera car la gauche sera alors dans une situation terrible. Les frondeurs estiment qu'il y a véritablement une main tendue. Encore une fois, Arnaud Montebourg a demandé à Jean-Luc Mélenchon de se désister en faveur de Benoît Hamon, mais dans le sens de s'associer. Faire le lien entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon est une entreprise qui peut se faire, mais qui signifie en finir avec un PS dont ne veut plus Jean-Luc Mélenchon. C'est donc le PS tel qu'il existe aujourd'hui qui va devoir être complètement réinventé.