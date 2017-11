Quel avenir pour une société qui confond science et opinion ?

Non, il ne s'agit pas d'une question d'un examen de philosophie. Mais d'une réelle interrogation concernant notre avenir à tous, avec une illustration par l'exemple dans le domaine précis des biotechnologies végétales.

Si tout le monde veut accorder davantage de crédits à la recherche, dans tous les domaines, le progrès scientifique, lui, est désormais sans cesse confronté à l'opinion publique.

Précisément en ce qui concerne les biotechnologies végétales, les trois lettres OGM sont synonymes de rejet, sans la moindre distinction de l'intérêt que pourrait recéler un OGM précis, démontré scientifiquement, c'est-à-dire en dehors de tout esprit partisan.

Les OGM en général sont apparentés, dans l'inconscient populaire, à leur première culture et commercialisation de masse, sous l'égide d'une célèbre compagnie américaine. C'est-à-dire à un système montré du doigt par nombre d'associations et reportages comme obligeant à prendre semences mais aussi phytosanitaires de la même source au seul profit, dit-on volontiers, de la firme en question : les rendements ont globalement été améliorés, mais au prix de dommages colatéraux qui ont été dénoncés et que vous connaissez.

Alors que les biotechnologies végétales, ce n'est pas seulement ça. Le progrès scientifique ne se limite pas à des intérêts mercantiles. Il peut certes les servir, les exemples existent (certains ont été amplifiés tout de même), mais lorsque des chercheurs mettent au point des solutions nouvelles, ce n'est à l'origine pas pour le chèque lié au brevet, mais bien dans l'objectif d'innover, de faire profiter la société des avancées générées par le génie humain. Et qui allons-nous devenir si nous remettons en cause sans cesse ce que ce génie humain peut imaginer puis façonner ?

Les biotechnologies peuvent aider, y compris le bio !

Lors d'une conférence de presse récente, Alain Deshayes, président de l'AFBV (association française des biotechnologies végétales), s'est ainsi ému : "On ne parle plus de science. On a réduit une connaissance scientifique à une opinion, que l'on confronte à d'autres..." Il voulait ainsi remettre les biotechnologies végétales à l'intérieur des débats des états généraux de l'alimentation : "Il ne suffit pas que des agriculteurs et des distributeurs se rencontrent pour qu'ils résolvent toutes les problématiques..." Or, c'est principalement du débat sur les marges entre ces deux entités qu'il a été question. Parce que lui, il sait. Il sait combien des progrès effectués sur ce que l'AFBV appelle "l'amélioration des plantes" peuvent avoir comme implications. Sur des rendements et l'aspect économique bien sûr, mais aussi sur l'environnement, quand il s'agit d'avoir des plantes douées d'une résistance telle qu'elles réclament bien moins de soins en phytosanitaires.

Les exemples concrets existent, témoignages d'utilisateurs à l'appui, lorsque les agriculteurs ont eu l'autorisation d'une mise en culture. Le dernier numéro de la publication de l'AFBV évoque ainsi l'identification de gènes du blé tendre susceptible d'aider à la résistance contre les fusarioses (des maladies qui attaquent blés et orges dans le monde entier), l'obtention de variétés de blés pour les personnes allergiques au gluten, celle d'un génome du pommier le rendant plus résistant aux maladies et donc moins consommateurs de phytosanitaires... On y apprend que même les blés bio pourraient profiter du travail de chercheurs chinois qui savent les rendre résistants à l'oïdium...