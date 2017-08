Ce que va changer la déclaration de Donald Trump dénonçant “la haine, la bigoterie et la violence” des groupes suprémacistes

Atlantico : Dans une déclaration faite à Washington, Donald Trump a condamné la haine, la violence, et le sectarisme de groupes comme le KKK et les suprémacistes blancs (en omettant l'alt-right). Le Président des Etats-Unis a également rappelé la déclaration des droits, "nous tenons cette vérité comme allant de soi : nous sommes tous égaux", tout en condamnant le racisme. Dans quelle mesure cette déclaration peut-elle être considérée comme un tournant du mandat de Donald Trump ?

Jean-Eric Branaa : Toute la question est là. On attendait une déclaration forte du président. Elle est venue, elle est importante avec la citation de la déclaration d'indépendance. Il rejette toutes les idées de violence de racisme qui s'inscrit dans l'Histoire des Etats-Unis. Il se réinscrit dans cette histoire alors que sa candidature et son élection avait fait exploser les modèles mêmes. On s'aperçoit ensuite que ce n'est pas si simple. Ça vient après six mois de tensions extrêmes dans le pays avec deux camps à cran, celui des pros et des antis Trump pour faire très simple.

Le camp des progressistes et des Républicains certainement mais cela s'inscrit beaucoup autour de la personne de Trump. On voit bien qu'aujourd'hui on ne lui passe plus rien. Après lui avoir reproché de ne pas avoir fait des déclarations, les mêmes lui reprochent de les avoir faites trop tard puisque 36heures sont passées et qu'elles "ne se rattraperont pas". C'est un jugement sévère mais qui reflète le fait que cette société est à fleur de peau et qu'il faudra beaucoup de temps pour dépasser ces divisions.

Ce qui pourrait être considéré comme un tournant de son mandat c'est si Trump poursuit dans la logique dans laquelle il s'est engagé avec cette déclaration. Jusqu'à maintenant il était toujours resté très flou vis-à-vis de ces groupes qu'il a dénoncé avec force mais ça n'a pas été le cas par le passé. Il y a deux choses qui sont attendues, la première qu'il tourne le dos à ces groupes et on pense aux conseillers les plus "troubles" autour de lui comme Steve Bannon ou Stephen Miller. Il va falloir qu'il explique la nature de ses relations avec ces personnalités voir qu'il les écarte, il a une réelle attente sur la question de son entourage.

Deuxième chose : quelle réponse va-t-il apporter à ces divisions ? L'attente après le diagnostic c'est comment va-t-il soigner le mal ?

Quels pourraient être les effets d'une telle déclaration, aussi bien sur son électorat que pour les membres du Congrès ?

Son électorat est composé de plusieurs groupes et n'est pas un électorat uni qui partage forcément tous les mêmes idées évidemment. Il y a aujourd'hui une partie de cet électorat qui est très troublé, celui qui est proche de ces groupes d'extrême droite. Ceux qui viennent de ces groupes doivent se sentir orphelins en se disant qu'ils se sont trompés. Ou alors ils seront dans le déni et vont dire qu'on a obligé Trump à faire ces déclarations.