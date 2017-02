Que trouve-t-on dans le trou d’air que traverse Emmanuel Macron ?

La campagne d’Emmanuel Macron traverse un trou d’air. En fin de semaine, des sondages (ah! la religion du sondage…) donnaient même Fillon au coude-à-coude, au premier tour, avec l’ancien ministre des Finances. Les intentions de vote en faveur de Macron semblaient même baisser. Outre le jeu normal de la barométrie politique en période électorale, on y verra aussi quelques effets nouveaux… et on y lira quelques signes cocasses de l’état d’esprit régnant dans l’équipe du candidat.

Trou d’air ou réajustement face à Hamon et Fillon?

Le tassement de Macron correspond d’abord à la tectonique électorale classique. Hamon commence à prendre ses marques à gauche et devrait grignoter des voix sur les basques de Macron.

Le phénomène devrait s’amplifier dans les semaines à venir, surtout si Hamon parvient à fédérer les candidatures de Mélenchon et de Jadot. Dans cette hypothèse, il pèsera probablement pas loin de 25% et deviendra le second candidat, derrière Marine Le Pen. Voire le premier. Le sentiment de dynamique jouera alors à plein, ce qui constituera u vrai choc pour Emmanuel Macron.

Le point inédit de la campagne tient au fait que ces regroupements pourraient se produire à un mois du scrutin, ce qui redonnerait de l’air à celui-ci.

De son côté, François Fillon a commencé à réajuster sa campagne. Personne ne sait toutefois quelle sera l’ampleur de ce réajustement.

L’absence de programme devient un handicap

Face à ces adversaires immédiats, Macron commence à comprendre que son absence de programme chiffré devient un handicap. Il a d’ailleurs annoncé un premier chiffrage pour le 22 février. Tiens! il ne l’a donc pas tout prêt dans sa manche. Autrement dit… il avance depuis plusieurs mois sans aucune idée sur le coût de ses mesures. Et nous sommes à deux mois du scrutin. On rêve!

“Nous avons l’impression qu’un certain nombre des choses qui ont été dites par le candidat n’ont pas été perçues ou reçues ou comprises, (…) c’est peut-être en partie de notre faute”, dit-on au siège de campagne d’Emmanuel Macron, dans le XVe arrondissement de Paris. “Les mesures que nous proposons, pour n’être pas des mesures choc, sont néanmoins des mesures lourdes et radicales que nous ne serons pas amenés ensuite à faire évoluer, à modifier, à amender ou simplement même à faire disparaître au gré de la façon dont tout cela est reçu ou perçu par les médias ou par le grand public parce que ce sont des mesures dans lesquelles nous croyons”, ajoute-t-on de même source.

Des mesures lourdes, on en a, paraît-il, mais quant à savoir combien elles coûtent… On ne m’enlèvera pas de l’idée que Macron est l’incarnation du Canada-Dry. Tout est dans l’habillage et dans l’impression qu’il donne. Et pour le reste, de la politique à l’ancienne, à la Chirac dirais-je même.