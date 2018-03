Ce que la stagnation des loyers en France révèle des zones de spéculation immobilière

Atlantico : Selon les chiffres publiés par l'association Clameur, si les loyers parisiens ont progressé de 1.1% en 2017, la tendance nationale s'oriente à la baisse, soit -0.1% sur l'année écoulée. Dans un contexte de poursuite de la hausse des prix immobiliers dans le pays, alors que les loyers stagnent ou baissent parfois, comment identifier les différents marchés dans le pays ? Comment faire la différence entre des marchés qui semblent spéculatifs (ou le prix augmente alors que les loyers stagnent) et ceux qui ne le sont pas ?

Philippe Crevel : En effet, en 2017, les loyers auraient baissé de 0,1 % sur l’ensemble de la France selon l’association « Clameur ». Pour les loyers parisiens, une hausse de 1,1 % a été constatée. Cette sagesse des loyers tranche avec la hausse des prix de l’immobilier. En effet, selon sur un an (au 3e trimestre 2017), elle était de +3,9 % par rapport au troisième trimestre 2016, Cette hausse est principalement tirée par les prix des appartements, qui ont augmenté de 5,1 % en un an, contre 3,1 % pour les maisons. Pour l’Île de France, les prix des logements anciens en Île-de-France a enregistré de son côté une progression de 4,8 % (+5,8 % pour les appartements et +7,8 % pour les appartements parisiens).

Les montants des loyers ne sont pas indexés sur le prix de l’immobilier et heureusement pour les locataires. L’évolution des loyers est fonction de l’indice de référence des loyers, un indice qui augmente moins vite que l'inflation. Par ailleurs, l’inflation a été très faible ces dernières années, ce qui a limité d’autant la progression des loyers. Même si l’encadrement des loyers prévu par la loi Alur a fait long feu, il a pu jouer un rôle dissuasif sur les réévaluations. Enfin, les loyers dépendent du pouvoir d’achat des locataires. Or celui-ci ne s’est guère amélioré depuis la crise de 2008. En l’état actuel, les propriétaires recherchent avant tout des locataires stables et bons payeurs, la qualité prime sur la quantité.

S’il y a un tel décalage pour certaines agglomérations entre l’évolution des prix d’achat et les loyers, cela est dû au fait de déséquilibres du marché. Les acheteurs recherchent des biens immobiliers au même endroit, Paris, Bordeaux, Rennes, Nantes, etc. Cette situation est liée à l’accroissement démographique de certaines métropoles auquel peut se surajouter un effet de mode. En 2017, le marché immobilier a été extrêmement dynamique avec un million de transactions. Or, ces dernières sont par nature très inégalement réparties sur le territoire. Des villes de l’Est comme Mulhouse ou du centre de la France comme Limoges, dans l’Ouest comme Rouen ne connaissent pas d’augmentation des prix de l’immobilier en raison des difficultés économiques qu’elles connaissent.

Les mouvements haussiers de nature spéculative peuvent concerner des villes tendance comme Bordeaux, voire Rennes ou Nantes. Paris est à part car il y a, pour certains arrondissements, une demande internationale. En outre, la capitale dont les prix ont doublé en moins de 20 ans est de plus en plus en phase avec les prix internationaux de l’immobilier.