Ce que leurs slogans présidentiels nous disent des candidats

Pour chacun des slogans des cinq principaux candidats à la présidentielle 2017, nous avons demandé à Alda Mari, linguiste et directrice de recherche au CNRS spécialisée en sémantique, une analyse sémantique et politique à des fins de comparaison.

Alda Mari : Des traits sémantiques récurrents pour les cinq candidats le plus vraisemblablement éligibles à la présidence de la République: des marqueurs de dé-personnification des candidats et de la campagne qu’ils mènent, des usages bien calibrés des marqueurs de ce que l’on appelle la "généricité" (la France, les Français, le peuple), une personnification de la collectivité ("cœur", "insoumission") et un emploi maîtrisé de la sous-spécification (technique permettant de reconstruire plusieurs interprétations en contexte).

Telles sont les stratégies sémantiques que l’on retrouve, à différents degrés, dans tous les slogans où l’action et les intentions du candidat sont évoquées de manière indirecte.

François Fillon : "Une volonté pour la France"

Alda Mari : L’indéfini "une" est suffisamment sous-spécifié dans le contexte pour évoquer des lectures diverses. Tout d’abord, “une volonté” versus “une seule volonté”. Ce sera vers la lecture la plus forte “une seule volonté” que l’interlocuteur penchera au premier abord, car il maximisera l’information en choisissant l’interprétation la plus précise. Il devra cependant résoudre la question de la source de cette volonté. Il aura trois possibilités: 1. la seule volonté du candidat (qui se pose ainsi en personnalité forte), 2. la seule volonté du peuple (le peuple est ainsi l’élément pivot du redressement), 3. la seule volonté du candidat avec le peuple (candidat et peuple sont ainsi coauteurs de la construction d’un destin commun).

La lecture plus faible reste présente, en s’opposant à “manque de volonté”. L’indéfini introduit une nouvelle entité dans le discours, en suggérant l’absence de volonté dans le contexte de la campagne au sens large.

Marine Le Pen : "Au nom du peuple"

Alda Mari : Un slogan au ton religieux ("au nom du père"), sacrificiel (le sacrifice de la candidate pour le peuple et mandatée par lui), nationaliste (les peuples des nations) et résolument tourné vers les classes populaires. Le terme "peuple" est bien évidemment ambigu. Le peuple dans son ensemble, le peuple comme partie de la nation. La France est évoquée par association (le peuple de France). La collectivité est doublement interpellée, en tant qu’unité culturelle et religieuse, et métonymiquement (une partie pour le tout), par l’une de ses parties (les couches populaires). La phrase est averbale, permettant toute reconstruction de l’action (de la candidate, bien évidemment) au bénéficie du peuple.

Emmanuel Macron : "Libérer la France, protéger les Français"

Alda Mari : Voici deux infinitifs décrivant deux actions brutes, sans localisation dans le temps, sans acteur spécifié, sans intention évoquée. Deux actions qui se posent donc comme deux nécessités aléthiques, c’est-à-dire sans acteur. La notion de généricité est manipulée explicitement, la France est une collectivité, les Français sont les singularités la composant. Parce que l’interlocuteur connaît l’esprit de ce que le candidat prône (libéralisme économique et justice sociale), on voudrait faire coïncider ces deux notions aux deux infinitifs. Les deux modes d’appréhension de la collectivité mènent cependant à détecter un message conservateur (plus que libéral au sens propre). La complémentaire de ce qui est asserté est en effet immédiatement reconstruite: la liberté n’est pas celle des individus, mais celle de la nation (libérer la France de qui ? de quoi ?) ; la protection n’est pas celle de la collectivité (et donc de son équilibre), mais celle de ses membres. Deux possibilités de spécification sont immédiatement évoquées pour le terme "protection", celle des droits de chacun, mais aussi et surtout, la protection physique dans le contexte d’interprétation actuel.