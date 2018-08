Ce que signifie le refus d’Emmanuel Macron de changer de stratégie pour cette rentrée 2018

Atlantico : Emmanuel Macron entamera sa rentrée politique ce 22 août par un conseil des ministres qui lui permettra d'établir son calendrier de réformes pour l'automne qui s'annonce. Selon les informations du journal Le Monde, et malgré la baisse de popularité à laquelle doit faire face le chef de l'Etat, la stratégie de l’exécutif sera identique à celle menée en 2017 : occuper le terrain avec des réformes. Comment comprendre la poursuite d'une stratégie dans un contexte pourtant totalement différent de celui de 2017 - lorsque la hausse du moral des ménages avait permis à Emmanuel Macron de retrouver un haut niveau de popularité après un été pour le moins délicat ?

Ne faut-il pas simplement voir ici un simple désintérêt du chef de l'Etat pour ces questions de popularité ? Que peut révéler une telle approche ?

Christophe Bouillaud : Dans un système tel que la Vème République, surtout après le passage au quinquennat, la seule élection qui compte au final en France, c’est uniquement celle du Président de la République. Elle décide de tout. En dehors de l’appel par le Président lui-même à une procédure constitutionnelle, telle la dissolution de l’Assemblée nationale (comme J. Chirac en 1997) ou le référendum sur un projet de révision constitutionnelle (comme De Gaulle en 1969), il n’existe pas pendant 5 ans de moyen institutionnel pour le peuple français de signaler au Président son désaccord majoritaire avec la politique menée, et éventuellement de lui enlever du pouvoir (cohabitation) ou de le faire partir de son plein gré (démission). Les sondages, même s’ils sont omniprésents dans les médias, ne sont pas une institution de la République, et, après tout, ils peuvent descendre très bas et remonter ensuite.

Le pari stratégique d’Emmanuel Macron est probablement que les réformes néo-libérales faites à tambour battant depuis l’été 2017 paieront finalement, et qu’elles assureront sa réélection en 2022. Comme à toutes fins pratiques LREM est un parti de nouveaux députés, qui n’ont pour la plupart pas de longue expérience politique, pas d’implantation locale, un parti d’élus sans aucun poids politique personnel ou même sans acquis intellectuel propre, qui doivent donc vraiment tout à leur chef, Emmanuel Macron n’a pas à se soucier de leur effroi devant une baisse de la popularité de la majorité présidentielle. Il peut foncer. Il est seul maître à bord.

Cette approche de la Vème République, monarchique s’il l’on veut, révèle l’aspect profondément idéologique d’Emmanuel Macron. Toute sa politique résume 40 ans d’approche néo-libérale des politiques publiques. Il est sans doute persuadé d’agir pour le bien du pays en fonction de cette vision néo-libérale de la réalité. Il est donc comme un médecin à l’ancienne persuadé qu’il faut faire avaler une potion amère au patient pour le guérir, peu lui importent les plaintes irrationnelles du patient.