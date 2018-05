Ce que les scandales en série sur le traitement de nos données personnelles par les géants de la tech peuvent nous faire espérer… ou pas

Atlantico : Le scandale Cambridge Analytica a redessiné notre rapport à la protection des données personnelles et permis une prise de conscience collective. Cette société britannique de communication stratégique est accusée d'avoir indûment collecté les données privées de 90 millions d'utilisateurs Facebook à des fins politiques. Pour éviter de nouveaux scandales, les géants du web ont jusqu'au 25 mai pour appliquer le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) voté en 2016 par le Parlement. Quel va être son impact pour les utilisateurs des réseaux sociaux?

Cette loi est-elle en mesure de les protéger?

Eric Delcroix : Les géants du web ne se considèrent ni français ni européens donc ils ne se sentent pas concernés par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). De plus, qu'on soit une PME ou une grande entreprise, on consigne des données nominatives et non nominatives sur les utilisateurs ou sur les clients. Normalement, ils sont autorisés à les conserver environ deux ou trois ans, mais personne ne respecte cette loi et jusqu'à preuve du contraire il n'y a pas de mécanisme de sanction pour lutter contre ça. A l'époque, lorsqu'a été mis en place la géolocalisation sur les téléphones portables, la CNIL s'y était opposé. Cela avait été interdit. Mais ce sont les individus eux-mêmes qui ont téléchargé les applications pour se géolocaliser car cela facilitait leurs démarches sur internet.

L'impact sur les utilisateurs des réseaux sociaux est donc presque nul car cela tient d'un souci de pédagogie et d'éducation. Les géants du web ont conscience que les contraintes éloignent les utilisateurs, donc il est normal qu'il soit plus facile de consentir à l'utilisation de nos données que d'aller les refuser dans les paramètres. Ils tablent sur le fait que tout a fini par être accepté. Un autre exemple réside dans l'acte de payer sur internet. On peut se créer une fausse carte bleue avec des codes éphémères qui permettent de payer en ligne tout en étant protégé. Personne ne le fait pourtant à la fois par manque de volonté mais aussi par manque d'éducation à ces outils de protection. Comment ça fonctionne? Comment l'utiliser? C'est aussi un travail de responsabilisation des utilisateurs.