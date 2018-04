Ce que le salon de l'Auto de Pékin signifie pour le futur des constructeurs européens… et français

Atlantico : La Chine représente désormais près d'un tiers des ventes mondiales d'automobiles. Face à ce bouleversement du marché mondial, comment envisager l'avenir des constructeurs européens ?

Jean-Pierre Corniou : Le monde de l’automobile a connu un de ses plus sévères crises en 2009 et a mis plusieurs années à s’en relever. Ainsi 2017 a été en Europe une année exceptionnelle avec le retour aux volumes d’avant-crise. Mais cette euphorie risque de ne pas durer. Le premier trimestre 2018 marque un net fléchissement de la demande (-6%) en Europe, notamment en Grande-Bretagne. Les États-Unis ont également atteint leur plafond de demande et de production et même la Chine subit un tassement significatif de la demande.

Mais de façon plus structurelle, le paysage automobile mondial n’est désormais plus le même car l’avenir de l’automobile mondiale se joue en Asie.

Parce qu’elle n’est pas visible dans nos rues européennes, l’automobile chinoise est une abstraction pour le grand public. Mais quand on suit attentivement la progression régulière sur leur marché domestique des constructeurs chinois, on mesure à quel point l’industrie automobile chinoise peut devenir une menace réelle pour les constructeurs automobiles des grands pays producteurs que sont les Etats-Unis, l’Europe et le Japon. Adeptes du jeu de go, les Chinois sont des stratèges aussi implacables que patients. Si leur progression a été spectaculaire dans la plupart des créneaux de l’industrie, d’abord comme producteurs, puis comme concepteurs, ils font preuve dans l’industrie automobile d’une grande prudence. Ils ont en effet mesuré, certainement mieux qu’Elon Musk, que l’industrie automobile est une industrie exigeante. Industrie de volume, elle exige une maîtrise parfaite de toute la chaîne de valeur. Et pour devenir leader, ils se donnent le temps et les moyens d’apprendre.

La marche en avant des constructeurs chinois est engagée depuis trente ans. Naguère marginale, l’industrie chinoise grignote ce qui est devenu le premier marché automobile du monde avec 28,7 millions de véhicules en 2017. Les constructeurs chinois y représentent 44% de part de marché avec des marques totalement inconnues en dehors de Chine. Mais ils ne sont pas absents de l’autre moitié du marché. Grâce aux co-entreprises, imposées par le gouvernement les constructeurs chinois sont partenaires de tous les grands constructeurs mondiaux. Et avec eux ils ont appris patiemment à maîtriser la complexité du monde automobile grâce aux transferts de technologie.

Peu de gens se souviennent que le « suédois » Volvo est passé sous le contrôle du constructeur privé chinois Geely en 2010. Plus encore, Geely, qui n’a été créé qu’en 1986, vient de prendre une participation de 9,69% au capital du constructeur emblématique de l’industrie automobile allemande, Daimler, pour 7,2 milliards €.

Le Salon automobile de Pékin, qui a ouvert le 25 avril, démontre à quel point l’industrie chinoise se renforce et commence à montrer sa force. Représentant, en 2000, 1% de la production mondiale, l’industrie chinoise en a réalisé 29% en 2017. Elle dispose désormais des moyens de production modernes, de l’écosystème de fournisseurs et d’une capacité nouvelle à produire des véhicules de qualité identique aux autres pays producteurs, ceci avec des coûts inférieurs de 30% en moyenne.

C’est au moment où l’industrie chinoise prend son envol sur le marché intérieur que le gouvernement a décidé de mettre un terme progressif à l’obligation imposée en 1994 pour les constructeurs étrangers de constituer des co-entreprises avec des partenaires chinois à 50%.

Est-ce pour autant la marque d’une libéralisation du marché ? Les choses sont plus subtiles qu’elles peuvent paraitre. La fin des co-entreprises obligatoires ne sera effective fin 2018 que pour la production de véhicules électriques. Ce n’est qu’en 2022 que les productions de véhicules thermiques classiques seront concernées. Il s’agit en effet pour le gouvernement chinois d’accélérer la migration du parc automobile vers l’électrique pour lutter contre la pollution qui affecte durablement les villes chinoises. Plus encore, aucune licence ne sera attribuée pour la construction de véhicules thermiques en Chine et des quotas de véhicules électriques vont être imposés à tous les constructeurs, alors que les constructeurs chinois seront subventionnés pour migrer vers l’électrique. La Chine représente déjà la moitié du marché mondial de véhicules électriques et la Chine a les moyens politiques d’en accélérer le développement, et par là, d’alimenter son leadership sur ces véhicules où les barrières techniques sont plus faciles à lever. C’est donc un changement structurel majeur que le gouvernement impose sous couvert de cette libéralisation qui risque de rester très théorique, les constructeurs occidentaux n’ayant pas d’intérêt immédiat à rompre leurs alliances qui leur offrent d’importantes possibilités de négocier avec les toutes puissantes administrations locales et régionales. Simultanément, le gouvernement annonce une réduction des droits de douane, actuellement à 25%, pour l’importation de véhicules.

Cette montée en puissance de la Chine comme producteur n’inquiète pas pour l’instant les constructeurs européens qui voient d’abord en Chine un gigantesque marché. Les constructeurs allemands y réalisent la moitié de leur production mondiale. Les Français y ont beaucoup moins de succès, même quand ils y sont implantés depuis longtemps comme Citroën.

Tous les plans d’investissement des constructeurs chinois avec ou sans leurs alliés nippons et occidentaux tendent à construire un gigantesque complexe industriel qui pourrait dépasser en 2020 une capacité de production annuelle de 35 millions de véhicules. Compte tenu du taux de motorisation actuel de la Chine, cette situation de premier pays constructeur mondial est définitivement acquise, ce qui n’exclut nullement des risques de surcapacité si la demande intérieure se ralentit. C’est donc en Chine que les constructeurs mondiaux s’affrontent et jouent leur avenir. Ils y sont tous. Les chinois Dong Feng, désormais présent chez PSA, mais aussi partenaire de Renault, comme de Nissan, Honda ou Kia, et SAIC, partenaire de General Motors, comme FAW, sont bien placés pour être au cœur de l’inévitable restructuration de l’industrie chinoise aujourd’hui très éclatée avec ses 80 constructeurs et 7000 équipementiers, présents dans 27 des 31 régions. Les constructeurs chinois font de leur internationalisation un axe clef de développement. C’est la clef de leur respectabilité en matière de fiabilité et d’innovation. Et c’est lorsqu’ils auront atteint cette crédibilité qu’ils deviendront capables d’ébranler les positions établies à l’exportation.