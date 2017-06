Ce que le retour aux grandes oeuvres a à apporter aux élèves de primaires

Le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé que son ministère allait offrir un exemplaire des Fables de La Fontaine à 150.000 élèves de CM2. Quel est l'objectif de cette distribution de livres ? S'agit-il il d'une mesure vraiment utile ?

Jean-Paul Brighelli : C'est une excellente idée. La Fontaine n'est pas seulement pourvoyeur de belles histoires d'animaux. Il est l'un des maîtres de la langue, et plutôt que de favoriser l'oral brouillon, comme on l'a fait ces dernières années, favorisons l'étude de ce que le français, qui même à l'oral est une langue très écrite, a produit de plus achevé.

La distribution d'un livre tel que les Fables de La Fontaine a une forte portée symbolique : c'est un des chefs- d'oeuvre de l'âge d'or français, un classique de l'école de la Troisième République, une oeuvre dans laquelle la morale tient une place toute particulière... Quelles sont les raisons qui vous semblent le mieux éclairer et justifier ce choix ?

Les raisons sont claires : redonner aux classiques la place éminente qui aurait dû rester la leur dans l'apprentissage du bon usage de la langue.

Mais cela va plus loin, quand on y pense. Les Fables sont un extraordinaire lanceur de culture (après tout, le Loup et l'agneau ou les Animaux malades de la peste racontent les démêlés de Louis XIV — le loup — avec Nicolas Fouquet — l'agneau). au-delà, on trouve dans les Fables une vision de la communication enfin réaliste — la manipulation, la ruse, la séduction, la violence contenue.

Regardez le Corbeau et le renard.

« Maître Corbeau, sur un arbre perché,

Tenait en son bec un fromage.

Maître Renard, par l'odeur alléché,

Lui tint à peu près ce langage :

« Hé ! bonjour, Monsieur du Corbeau.

Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau !

Sans mentir, si votre ramage

Se rapporte à votre plumage,

Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois. »

A ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie ;

Et pour montrer sa belle voix,

Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.

Le Renard s'en saisit, et dit : « Mon bon Monsieur,

Apprenez que tout flatteur

Vit aux dépens de celui qui l'écoute :

Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. »

Le Corbeau, honteux et confus,

Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. »

Je passe sur le parallélisme de l’expression (« Maître Corbeau / Maître Renard ») qui situe les deux protagonistes sur un même plan social bourgeois, ce qui donne plus de sel au « du » pseudo-aristocratique dont le Renard salue le Corbeau. Ce qui m’intéresse, c’est le discours — « l’oral », diraient nos modernes pédagogues.

Cet oral très écrit est un chef d’œuvre de manipulation. La Fontaine, pessimiste comme un ancien croyant revenu de sa foi, mais hanté encore par l’imperfection humaine qui quelques années auparavant faisait dire à Hobbes, dans un autre registre animal, que « l’homme est un loup pour l’homme », a rassemblé en cinq vers — trois petits octosyllabes et deux alexandrins, sautillement gai d’un côté, emphase ironique de l’autre — tout ce que la rouerie la plus exquise peut accumuler pour parvenir à ses fins. Le style exclamatif, le parallélisme de l’expression, le recentrage du propos sur l’Autre — vieille technique de séduction — et l’effacement quasi complet du sujet (il n’en subsiste qu’un COI furtif, à peine perceptible, ce « me » qui semble de passage), autant de techniques de manipulation dont l’objet est de rafler la mise et le fromage — dont il n’est pas question, autre ruse des communications heureuses, c’est-à-dire manipulatrices.