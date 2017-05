Que retenir de la nomination d’Édouard Philippe comme Premier Ministre?

Alexis Kohler a confirmé le pressentiment annoncé depuis plusieurs jours par la presse: c’est le juppéiste Édouard Philippe qui devient Premier Ministre. Il aura fallu plusieurs heures d’attente pour que cette décision largement pressentie tombe. Que signifie-t-elle?

Un pari sur l’implosion de la droite

Pour Emmanuel Macron, ce choix, qui devrait durer au-delà des prochaines législatives, manifeste bien son intention de saper le paysage politique de la droite après avoir sapé celui de la gauche.

Reste à savoir (et la composition du gouvernement, prévue pour demain, permettra de le confirmer) si les bataillons juppéistes attendus dans la foulée suivront. Peut-être les transfuges se limiteront-ils à quelques ministres comme Bruno Lemaire par exemple, sans déborder sur le corps des troupes.

Le risque d’une hyper-énarchisation du pouvoir

Avec un Président inspecteur général des finances et un Premier Ministre conseiller d’Etat, ajoutés à un président du Conseil Constitutionnel lui-même conseiller d’Etat, la France de Macron est plus que jamais une énarchie. On notera qu’Alexis Kohler, secrétaire général de l’Élysée, est lui aussi énarque. Et pour l’instant, pas une femme en vue! Ce n’est pas exactement le souhait que les Français ont exprimé en pratiquant le “dégagisme”. Nul ne sait, à ce stade, l’impact de ces choix sur l’opinion publique.

La révolution jeune-turc continue

En matière de renouvellement, Édouard Philippe n’est pas un exemple absolu. L’intéressé, qui a succédé à la mairie du Havre à Antoine Ruffenacht, s’est par exemple beaucoup opposé à la transparence des patrimoines et à l’interdiction du cumul des mandats. Il sera forcément attendu au tournant, notamment sur le très imminent projet de loi sur la moralisation de la vie publique.

En attendant, ce sont plus des étatistes centralisateurs qui arrivent au pouvoir que des libéraux rénovateurs.

Macron cherche à rester dans l’ambiguïté…

En attendant, le choix d’Édouard Philippe montre bien qu’Emmanuel Macron cherche des personnalités peu marquées, modérées jusqu’à l’effacement politique. C’est une façon de n’opter ni pour la gauche ni pour la droite. On en reste toujours à cette politique pragmatique, incertaine, dont les contours ne sont pas connus. Il faudra voir avec attention le discours de politique générale du Premier Ministre pour savoir quelle direction idéologique il voudra donner à son action.

… mais y arrivera-t-il?

Cette posture de l’ambiguïté sera quand même difficile à tenir éternellement. Outre que certaines options seront obligatoirement clarifiées à court terme, la campagne des législatives donnera aux autres partis l’occasion de lutter farouchement contre cette nomination. Le Parti Socialiste et la France Insoumise ont d’ailleurs d’ores et déjà sorti l’artillerie pour tirer à boulets rouges sur la nouvelle équipe.