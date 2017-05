Ce que pourrait être le programme économique d’une droite française (vraiment) ambitieuse

Il faut partir d’un principe simple : tout le monde en France fait désormais référence et déférence au général De Gaulle. Même les antigaullistes historiques et viscéraux de l’extrême gauche et de l’extrême droite. Le contraste, après les années Flamby, est manifeste. Donc, avant de trianguler dans tous les sens, il faut défendre le capital, préserver le patrimoine : la droite classique gagnerait à retrouver quelques accents gaullistes ou gaulliensau cours de la campagne de mai et juin, quitte à en rajouter un peu.

C’est-à-dire : insister sur les aspects régaliens (la grande faiblesse de Macron, ça saute aux yeux), ne pas exclure a priori une politique de la chaise vide si la BCE ne revient toujours pas à sa cible d’inflation et fait mine d’arrêter ses achats, promettre un retour de la participation et trouver une façon fiscalo-sociale de la stimuler au-delà des grands groupes (thème du capitalisme populaire, en opposition au capitalisme mi-enarchiquemi-managérial de Macron, ou au capitalisme étatique de Mélanchon et le Pen), et défendre les bases les plus sûres de la Ve République face à un certain nombre de projets flous (et fort peu populaires) de bricolages institutionnels : sans même parler de la « constituante » de Mélanchon, il faut taper sur les magouilles proportionnalistes de Macron, et sur les avancées fédéralistes qu’il a en tête pour l’Europe (avec son allié Bayrou, desinistremémoire).

Si on n’imagine pas le général mis en examen, on ne l’imagine pas non plus s’occuper de micro-arbitrages sur la CSG, ou se présenter régulièrement devant Merkel comme un bon élève, ou traiter le risque terroriste comme un quasi-équivalent du risque météo.

A partir de ce socle plutôt défensif j’en conviens, on peut construire et se projeter.

Parlons justement des investissements publics. Je ne suis pas trop fan, mais ils ont été massacrés sous Hollande. On peut dire ce qu’on veut de Sarkozy, mais il avait pris soin de lancer un certain nombre de chantiers, par exemple avec le grand emprunt. Vus les niveaux de taux d’intérêt, un certain nombre de projets deviennent intéressants même quand leur utilité publique intrinsèque est assez douteuse. Il faudrait là viser non les infrastructures physiques traditionnelles mais des choses plus immatérielles, la recherche médicale, le numérique, le spatial, etc. Pas l’usine à gaz du Plan Junker, pas les dépenses idiotes du Grenelle de l’environnement, pas les conflits d’intérêts de la BPI ou de la CDC. Il faut absolument que notre droite se démarque dans les jours qui viennent de l’austérité pour l’austérité, de la comptabilité à courte vue, et fasse la liste des priorités pour construire à long terme (je place le spatial au cœur car c’est l’intergouvernemental européen dans ce qu’il a de meilleur, à rebours de l’Europe supranationale qui ne fonctionne pas et qu’adore Macron : le pacte de stabilité, l’euro, la CJCE, l’harmonisation fiscale, etc.). Macron est déjà sur orbite, on ne va pas le faire redescendre sur terre avec des projets ras-des-pâquerettes de non-remboursement à la sécu.