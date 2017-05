Ce que la mort brutale de son mari a appris à Sheryl Sandberg sur la meilleure manière de parler à des amis en deuil

Atlantico : Sheryl Sandberg de Facebook a connu un drame personnel avec le décès de son mari. Dans la période de deuil qui a suivi, s'est ajouté l'isolement. Personne sur son lieu de travail n'a osé ou su comment lui parler. Quel est le problème qu'ajoute l'isolement à une période de souffrance comme le deuil ?

Catherine Grangeard : Sheryl Sandberg de Facebook a perdu son mari, mort d'un cancer. Elle parle de son deuil et du fait qu'avoir un cancer jette un froid (sic). La mort est une évidence qu'il faut accepter même quand c'est celle d'un riche ( ! ). Son livre qui traite de Combattre l'adversité, parfaire sa résilience et trouver la joie est co-publié avec le psychologue Adam Grant. Elle est critiquée car très riche et donc peu à même de saisir que le veuvage est plus dur dans des milieux moins aisés. Elle montre qu'on peut être femme forte et veuve.

Elle cherche à permettre aux gens qui ont perdu un proche de mieux vivre leur deuil en société. Elle défait la culpabilité qu'ont les survivants. Et encourage la reconstruction (retrouver ambition, sexualité) et à lutter contre le laissez aller. C’est dans l’air du temps… Peut-on en dire un peu plus ? Au-delà de cette personne, un deuil, c’est renoncer. Renoncer à un investissement. A une présence. A l’existence même d’une personne qui nous est chère. Désinvestir, c’est un processus. Lent la plupart du temps. Un deuil, c’est aussi une solitude. Parfois, un isolement. C’est un marasme, dont s’extraire n’est pas forcément une urgence. Tout au moins dont le rythme peut ne pas correspondre aux attentes d’un groupe. « Faire le deuil, c’est tuer le mort » nous apprend Freud. Or, la mort nous concerne tous. Cette dame semble généraliser une position, la sienne… C’est une erreur. Chaque personne a une histoire et dans toutes les phases de la vie, cela crée des différences. Heureusement !

Plus généralement, Sheryl Sandberg révèle que les gens sont mal à l'aise quand il s'agit de parler de sujets sensibles comme le cancer, la maladie ou les violences sexuelles. Les gens mettent ces sujet au placard. Pourquoi est-il si difficile de parler de ces sujet ?

Le malheur est-il contagieux ? L’identification est toujours présente dans les rapports humains. Ainsi, se protéger de la douleur est une réaction. Or, c’est une double peine infligée à celui qui subit la perte. Que répondre ? C’est compliqué, cela dépend ! Pas d’erreur, déjà : écouter. Mais cela peut paraîte lourd à porter. Et créer un malaise. Peur et pudeur se conjuguent quand être envahi fait risquer de mauvaises réactions. Et puis, on préfère les sujets légers, joyeux plutôt que se confronter soi-même à ces thèmes… L’égoïsme de « chacun ses soucis » n’est pas trop loin parfois… Quand on sait faire, dire, on ose, pourrions-nous tout de même avancer. Avant on disait “condoléances”, maintenant ? Quand une société est de plus en plus thanatophobe (évitement de la mort comme chose et comme signifiant), il devient logiquement difficile d'en parler. On observe, par ailleurs, une disparition des rituels et des codes sociaux qui régissaient ce type d’évènement, sous la poussée d'un individualisme forcené couplé à la perte d'influence de la religion, catholique du moins.